Por Hugo Laveen

Al concluir el juicio del veterano del ejército Steve Cooper, contra el Hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos, en un hecho histórico sin precedentes, la sentencia de la Corte Federal obligó al Departamento a pagarle $2,5 millones de dólares por los daños originados por la negligencia.

Ahora el veterano no solo ha logrado que se asiente jurisprudencia y su victoria legal permitirá que sea modificada la atención que los veteranos reciben de VA.

El caso ha terminado, pero veterano Steve Cooper insiste en su lucha para mejorar las vidas de los veteranos acaba de comenzar.

“Los veteranos ahora saben que pueden demandar a la VA por negligencia, y si lo hacen, serán tomado en serio”, dijo Cooper.

La semana pasada, el veterano del Valle con cáncer de próstata en etapa 4 ganó el fallo de la corte federal.

Un juez otorgó a Cooper $ 2.5 millones por su demanda por negligencia médica contra el Centro Médico de Phoenix VA.

Una enfermera practicante no recomendó más pruebas para Cooper, después de detectar algunas anomalías durante un examen de próstata.

El domingo por la noche, los Coopers se sentaron para hablar sobre el caso y lo que significa.

El juicio fue el primero derivado del escándalo de VA hace unos años que expuso amplios retrasos en la atención al paciente y el tratamiento, lo que lleva a la muerte de decenas de veteranos.

“No se trata de que más veteranos puedan presentar demandas, sino de que los veteranos tengan una mejor calidad de atención en el futuro”, dijo Rima, la esposa de Cooper.

Desde el fallo de la semana pasada, los Coopers se han visto inundados de correos electrónicos de veteranos que les hablan sobre las pesadillas similares en la atención de la salud que siguen ocurriendo hoy en VA.

“Una señora que va a perder su pierna debido a una infección simple del dedo del pie,” dijo Rima. “Es realmente desgarrador”.

Los Coopers han hecho su misión, usar su victoria legal para ayudar a cambiar la forma en que los veteranos son tratados en VA.

“Los veteranos merecen la mejor calidad de atención posible, y en este momento no están recibiendo gran cuidado de calidad”, dijo Steve. “Voy a luchar hasta mi último aliento para asegurarse de que reciben atención del sector privado, cualquier cosa menos es inaceptable para nosotros”.

Se le ha dicho a Steve que tiene menos de cinco años de vida.