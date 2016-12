Por Hugo Laveen

Un video tomado por cámara de cuerpo muestra a dos policías de Phoenix en una emboscada mientras investigaban un caso de violencia doméstica en un complejo de apartamentos en Maryvale. En el video, el sargento Steve Wong y el oficial Marc Valenzuela son visto respondiendo a los apartamentos del árbol de la sombra cerca de la 37 avenida y McDowell el 14 de mayo de 2016.

El informe del incidente muestra que testigos reportaron haber visto a un vecino perseguir a una mujer fuera y la mujer estaba gritando. La policía dice que Francis Clark ya había matado a su novia, Mercy Córdova, antes de que Wong y Valenzuela llegaran.

En el video, los dos oficiales son vistos preguntando a los vecinos donde se escuchaban los disturbios, doblan una esquina, y un hombre visto mirando desde detrás de un SUV aparcado y negro comienza a disparar.

El oficial Valenzuela que traía la cámara de cuerpo que captura el tiroteo. Valenzuela recarga y él y el sargento Wong se refugian detrás de un coche donde pueden ver a Clark que ha corrido hasta la cima de las escaleras y se ha derrumbado.

“Estoy herido, jefe”, dice Valenzuela antes de que llame a la radio para obtener oficiales adicionales. “Jefe, ¿dónde me golpeó? Me golpearon también. Me dió en el brazo”, dice mientras revisa al sargento Wong por lesiones.

Wong dice que ha sido golpeado en el chaleco, pero puede seguir apuntando al sospechoso para que Valenzuela pueda ser llevado para recibir tratamiento.

“Tengo que decirle a mi esposa que estoy bien, hombre”, dice Valenzuela, pero los oficiales insisten en que primero lo atiendan.

El informe del incidente muestra que ambos agentes fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento. Ambos se recuperaron.

Los documentos muestran a un oficial que inspeccionó al sargento. Wong.

Las armas informaron que no parecía que Wong había disparado.