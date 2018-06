Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.¬– El video del teléfono celular muestra el momento en que un agente de policía mató a tiros a un sospechoso el martes por la mañana, y los investigadores dijeron que estaba tratando de evadir el arresto en el centro de Phoenix.

Un video de 10 segundos grabado por un hombre que se dirige al trabajo muestra al sospechoso alejarse del oficial, luego gira con el brazo levantado alrededor de las 7:30 a.m., cerca del área de Osborn Road y Central Avenida. Momentos después, se escucha un disparo.

La policía dijo que los oficiales habían esposado parcialmente al hombre mientras intentaban arrestarlo por allanamiento de morada, y levantó amenazadoramente su brazo esposado con la mandíbula abierta hacia el oficial.

Inicialmente, el teniente Mark Tovar dijo que el sospechoso “avanzó contra un oficial de policía” con algo en la mano. Pero Patrick McGee, el conductor que grabó el video, dijo que parece que el sospechoso retrocedía cuando el oficial disparó un tiro.

McGee usó su teléfono para grabar la escena en su espejo retrovisor. Dijo en ese momento, que no creía que el sospechoso intentara golpear al oficial. Cuando se le preguntó si creía que el sospechoso representaba una amenaza para el oficial, McGee dijo que no lo creía.

“Sabes, en ese momento, podría contarte mi reacción visceral al verlo inicialmente: no. Parecía un poco, sabes que cada vez que ves a alguien recibiendo un disparo en la vida real, parece excesivo. Especialmente cuando la persona no tiene zapatos ni una camisa y es verano en Arizona. Simplemente piensas, ‘Oh, esa es una persona con problemas mentales’ “, dijo McGee.

Según la policía de Phoenix, todo comenzó cuando los empleados de un hotel cercano se pusieron en contacto con ellos sobre un hombre que causaba daños y se metía en peleas.

Cuando la policía llegó al hotel Extended Stay America, intentaron ponerlo bajo custodia.

Pero según la policía, el hombre se resistió. Los oficiales le dispararon dos Tasers, pero pudo huir con una muñeca esposada.

El hombre no identificado huyó al este en Osborn Road con un oficial siguiéndolo. El teniente Tovar dijo que el oficial alcanzó al sospechoso a una cuadra y media de distancia.

“El sospechoso se volvió hacia el oficial, nuevamente, levantando la mano que estaba esposada. La otra esposa tenía el extremo abierto, la parte de la mandíbula de ese único filamento hacia la dirección del oficial y en ese momento, fue cuando el oficial descargó su arma de servicio, poniendo fin a la amenaza “, dijo el teniente Mark Tovar del Departamento de Policía de Phoenix.

El jefe de policía de Phoenix, Jeri Williams, publicó la siguiente declaración sobre el video:

Temprano esta noche, se descubrió evidencia en video del oficial involucrado disparando cerca de 200 West Osborn Avenue. Parece mostrar una perspectiva breve pero valiosa de este incidente. Al igual que con toda la evidencia reunida durante el curso de esta investigación, el video será ampliamente revisado, evaluado y comparado con todas las pruebas e informes disponibles a fin de determinar los hechos y las circunstancias del incidente. Pedimos paciencia mientras trabajamos en esta investigación. También quiero agradecer a los miembros de la comunidad por compartir este video, esto nos permite continuar con la transparencia.

El sospechoso fue enviado al hospital en estado crítico. Él más tarde murió. Un oficial fue tratado por una lesión leve en la pierna.