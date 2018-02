Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. El Departamento de Policía de Mesa publicó dos videos de la cámara del cuerpo de oficiales, muy borroso, sobre un incidente con una mujer de 84 años a principios de este mes que la dejó con moretones.

Los dos videos fueron lanzados el miércoles pero fueron muy borrosos supuestamente para proteger la identidad de la mujer.

La policía se presentó en su casa el día de San Valentín debido a informes de un hombre suicida con una pistola, que era su hijo.

La cámara del cuerpo muestra a la policía repitiendo por un altavoz que nadie estaba en problemas y que estaban allí para ayudar.

El video muestra a la mujer que sale de la casa pero se mantiene alejada de los oficiales. “Señora, necesitamos que venga con nosotros”, dijo uno de los oficiales.

Estaba lloviendo en ese momento y no parecía querer estar afuera. “No podemos oírte. ¿Su hijo tiene un arma?” un oficial preguntó.

Ella dijo que no, pero los oficiales continúan pidiéndole que venga hacia ellos para poder hablar con ella.

La mujer lo hace, pero ella trata de regresar a la casa. La policía dijo que no estaba siguiendo órdenes. El video muestra a un oficial tirando de su brazo mientras trata de alejarse y hay una pelea. La mujer es llevada al piso.

“¿¡Qué estás haciendo!?” grita la mujer. Los oficiales la esposaron. “Están detenidos porque no están siguiendo las instrucciones”, dijo el oficial.

La policía vio que estaba herida y dijo que los bomberos deben mirar el “golpe en la cabeza”. Terminó con moretones en la cabeza, los brazos y la pierna derecha y fue llevada al hospital.

La policía dijo que se detuvo al suicida y que fue transportado para su evaluación.