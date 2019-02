Jennifer López dará inicio a su gira en el Talking Stick Resort Arena

Farándula

La ícono pop Jennifer Lopez anunció el miércoles en “The Ellen DeGeneres Show” que comenzará su gira de verano en Phoenix.

La gira de 24 fechas de It’s My Party es algo que la cantante, bailarina y actriz quería hacer para celebrar su 50 cumpleaños.

El tour comienza el 7 de junio en el Talking Stick Resort Arena y se dirige a Las Vegas al día siguiente, terminando con una parada el 26 de julio en Miami.

López se unirá a los invitados sorpresa de “World of Dance”, el espectáculo de competencia de danza que ella juzga.

Su última gira vendió más de 1 millón de boletos y recaudó más de $ 1.4 mil millones en recibos de taquilla, según Live Nation .

Vendió más de $ 100 millones en boletos durante sus tres años de residencia en Las Vegas y protagoniza la película “Second Act”, que llegó a los cines en diciembre.

Se espera que las entradas para la gira de It’s My Party salgan a la venta pronto.