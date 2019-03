Una gran expectativa ha despertado entre los amantes de la buena música el concierto de la banda mexicoamericana La Santa Cecilia, que este domingo 10 de marzo se estará presentando en el Chandler Center for the Arts.

La Santa Cecilia que en 2014 fueron ganadores del Grammy al mejor álbum con “Treinta Días”, nos traerán lo mejor de su repertorio, con ese estilo único, que es una mezcla de boleros, cumbia y bossa nova, que ha conquistado millones de fanáticos desde Los Ángeles, California por el mundo.

Una gran oportunidad para poder escuchar en la extraordinaria voz de Marisol Hernández. “La Marisoul”, los temas que plasman la vida de la comunidad hispana en los Estados Unidos, las injusticias que se cometen y los derechos que nos asisten como comunidad.

Durante sus más de diez años de trayectoria, La Santa Cecilia han sido verdaderos activistas del pueblo hispano, desde la trinchera musical, que además nos traen también lo mejor de nuestros grandes compositores como José Alfredo Jiménez, Violeta Parra o Consuelito Velázquez, con lo mejor de su obra rescatada en el álbum “Amar y Vivir”.

Los cuatro integrantes de La Santa Cecilia, son, además de la “Marisoul”, José “Pepe” Carlos que por igual hace hablar al requinto que al acordeón; Miguel “Oso” Ramírez que es un maestro de las Percusiones y Alex Bendaña con el Bajo.

“Nosotros comenzamos en la música tocando boleros y rancheras, entonces siempre hemos tenido este amor por la música y para mí era bien importante hacer un disco donde cantábamos estas canciones […] y regresar un poco a donde empezó La Santa Cecilia: a tocar un poco en las calles, en los restaurantes, en los bares, en cualquier lugar”, ha dicho la vocalista del grupo la Marisoul Hernández. “Representa lo que es la esencia de La Santa Cecilia, la música tradicional y que somos músicos callejeros”.

No se quede fuera, aproveche esta oportunidad de disfrutar de un espectáculo de lujo, ordenando ahora mismo sus boletos online, al ChandlerCenter.org o al teléfono (480) 782-2680.

Y desde las 3:30 hasta las 6:30 de la tarde, disfrute allí mismo, de manera gratuita de la exhibición de autos antiguos y “lowriders” que serán presentados por CCA, Original Street Life y Rollerz Only.