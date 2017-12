Salud

Este año, hay malas noticias sobre la vacuna contra la gripe.

El tipo más común de gripe que se está observando en Estados Unidos es la influenza A H3N2, la misma cepa severa que dominó la última temporada de la gripe.

Y en Australia, donde apenas acaba la temporada invernal de gripe, la vacuna de esta temporada tuvo una efectividad de apenas alrededor de un 10 por ciento contra la cepa H3N2.

“Nuestra vacuna es la misma que se usó en Australia”, dijo Lynnette Brammer, epidemióloga en la división de influenza de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. “La vacuna no funciona igual de bien para los virus H3N2 en general”.

Pero añadió que una efectividad del 10 por ciento sigue pareciendo un poco baja. El año pasado, una vacuna similar tuvo una efectividad del 43 por ciento contra el virus H3N2 y una efectividad del 48 por ciento en general, según los CDC.

Y Brammer añadió que otros tipos de gripe están en circulación, entre ellos la influenza A H1N1 y un par de virus de la influenza B. La vacuna contra la gripe es muy efectiva contra esos virus, anotó.

A pesar de su efectividad baja, Brammer insta a todas las personas de a partir de 6 meses de edad a vacunarse contra la gripe.

“La vacuna no funciona tan bien para el H3N2 como nos gustaría, pero sí funciona para algunos y podría ofrecer una protección parcial. Y hay muchos virus H1N1 y B en circulación”, dijo Brammer.

Se está viendo gripe por todo el país y está muy activa en el sur y en Nueva Inglaterra, pero no es demasiado tarde para vacunarse, dijo.

El H3N2 puede ser particularmente duro para las personas mayores y las muy jóvenes.

Cada año, cientos de miles de estadounidenses son hospitalizados por la gripe, y miles fallecen, según los CDC.

Si contrae la gripe, Brammer sugiere tomar antivirales como Tamiflu para reducir la cantidad de días de enfermedad. El medicamento funciona mejor cuando se toma de inmediato tras enfermar, así que ir al médico pronto es una buena medida, afirmó.

Los CDC también aconsejan a las personas que se laven las manos con frecuencia para prevenir la propagación de la gripe, y quedarse en casa si están enfermas para no contagiar a otros.

Es demasiado pronto para saber si el H3N2 seguirá siendo la cepa predominante, o si el H1N1 lo superará, dijo Brammer.

Usualmente, el H3N2 predice un año de gripe severa, pero también ha habido años de H3N2 leve, apuntó.

“Lo más predecible de la gripe es que es impredecible”, comentó Brammer.

El Dr. Marc Siegel es experto en enfermedades infecciosas en el Centro Médico Langone de la NYU, en la ciudad de Nueva York. “Es muy probable que el H3N2 predomine, y eso es preocupante”, dijo.

Pero “creo que vale la pena vacunarse”, señaló Siegel. “Creo que hay un efecto de refuerzo, aunque no puedo probarlo”.

Haberse vacunado antes contra las varias cepas del virus hace que vacunarse de nuevo sea incluso más efectivo, explicó.

Siegel añadió que le preocupa que “esta temporada de gripe pueda ser muy severa”.

FUENTES: Lynnette Brammer, M.P.H., epidemiologist, influenza division, U.S. Centers for Disease Control and Prevention; Marc Siegel, M.D., professor, medicine, NYU Langone Medical Center, New York City