Por Hugo Laveen

Phoenix. AZ. Los seres queridos se reunieron en una vigilia a la luz de las velas esta semana no solo para recordar a una mujer que fue asesinada hace seis años, sino también para recordarle a la gente que la persona responsable de su muerte todavía está allí afuera.

Joann Lopez fue encontrada muerta dentro de la cabina de una camioneta Chevy cerca del Yunya mini Park, que se localiza al suroeste de 27 Avenida y Van Buren Street el 3 de julio de 2012. Ella recibió un disparo. El camión todavía estaba funcionando.

La policía dice que en realidad la dispararon frente a una fiesta en la casa a pocas casas de donde la encontraron. Sin embargo, la policía dijo que las personas en la fiesta y el hogar no cooperaron.

Aunque ya han pasado seis años, los investigadores aún no tienen un sospechoso.

La sobrina de López, Frances Rodríguez, dijo que no saber quién mató a su tía ha sido duro para su familia.

“Simplemente queremos cerrar”, dijo Rodríguez, “si alguien sabe algo, podría ser anónimo, un pequeño consejo podría comenzar algo”.

Si sabe algo al respecto, llame a Silent Witness al 480-TESTIGO.