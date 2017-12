Los bebés recién nacidos se enfrentan a unas mayores probabilidades de problemas de la salud si viven cerca de un lugar donde se hace fracturación hidráulica (“fracking”), plantea un nuevo estudio a gran escala.

Las mujeres tenían un 25 por ciento más de probabilidades de dar a luz a bebés con un peso bajo al nacer después de que comenzaran las operaciones de fracturación hidráulica en un radio de media milla (0.8 km) de sus hogares, comentó la investigadora líder del estudio, Janet Currie, directora del Centro de Salud y Bienestar de la Universidad de Princeton.

Los bebés con un bajo peso al nacer tienen un riesgo más alto de mortalidad infantil, asma y trastorno por déficit de atención con hiperactividad, según los investigadores. Además, esos niños tienden a que les vaya peor en la escuela y a tener unas carreras profesionales menos exitosas en la adultez.

Los pesos bajos al nacer (lo que se refiere a niños que pesan menos de 5.5 libras [2.5 kilos] al nacer) ocurrieron con la mayor frecuencia entre las mujeres embarazadas que vivían más cerca de un lugar donde se hacía fracturación hidráulica, encontraron los investigadores.

“Encontramos que los efectos se redujeron bastante rápidamente, y cuando la distancia del lugar alcanzó los 3 kilómetros [1.86 millas], no había ningún efecto”, dijo Currie. “El efecto parece ser muy local”.

Entonces, sugirió, “eso significa que se podría proteger la salud de la gente manteniendo una distancia mayor entre el lugar donde se hace la fracturación hidráulica y el lugar donde vive la gente”.

La fracturación hidráulica o fracking es un proceso de minería de gas natural en el que se bombea “fluido de fracking” en las formaciones subterráneas de pizarra, lo que crea grietas a través de las cuales el gas natural puede fluir con mayor libertad.

El fluido del fracking contiene agua y muchas otras sustancias químicas, lo que hace que algunos se preocupen de que el proceso pueda conducir a la contaminación del agua y del aire.

En el estudio, los investigadores evaluaron a más de 1.1 millones de nacimientos que ocurrieron en Pensilvania entre 2004 y 2013. El equipo del estudio se enfocó en lugares específicos de fracturación hidráulica, y comparó los pesos de nacimiento en las familias cercanas antes y después del inicio de las operaciones.

El estudio es “por mucho el más grande” que jamás se haya realizado sobre las potenciales consecuencias de salud de la fracturación hidráulica, afirmó el Dr. Nate DeNicola, profesor asistente de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de George Washington.

“Siempre buscamos más estudios para corroborar los hallazgos, pero honestamente parece un poco trivial decir que hay que retrasar una conclusión cuando hay esta cantidad de pacientes implicados”, dijo DeNicola. “Este estudio esencialmente nos muestra una respuesta de dosis entre la proximidad a los lugares del fracking y el peso bajo al nacer”.

Aun así, el estudio no prueba una relación causal, señaló Seth Whitehead, vocero de Energy in Depth, una campaña de alcance público de la Asociación Americana de Petróleo Independiente (Independent Petroleum Association of America).

El estudio es “el más reciente en una larga lista de ejemplos de informe que vinculan a la fracturación hidráulica con problemas basándose en una correlación, en lugar de una prueba de causalidad”, indicó Whitehead. “Los autores admiten que una limitación clave de su estudio es el hecho de que sus conclusiones se basan en la proximidad, en lugar de mediciones reales de contaminantes”.

Estudios anteriores sobre los efectos de salud de la fracturación hidráulica han comparado la salud de las personas que viven cerca de los lugares con personas que viven en otros sitios.

Según Currie, “el posible problema con ese tipo de comparación es que las personas que viven en áreas con fracking quizá sean distintas en algunos aspectos que las que viven en otros lugares. Intentamos comparar a equivalentes al enfocarnos en las áreas donde había fracturación hidráulica, antes y después del fracking. Observamos al mismo grupo de personas que vivían en las mismas áreas antes y después del inicio de la actividad”.

Dado el patrón del efecto, Currie y sus colaboradores consideran que la contaminación atmosférica del lugar del fracking es el culpable más probable.

La contaminación atmosférica podría provenir de las sustancias en el fluido del fracking o del humo de todas las maquinarias pesadas que se operan en el sitio, anotó Currie.

El Dr. Kenneth Spaeth, jefe de medicina ocupacional y ambiental de Northwell Health en New Hyde Park, Nueva York, se mostró de acuerdo en que la contaminación atmosférica podría ser el problema, pero no descartaría que la contaminación del agua contribuyera.

“Cerca de 700 sustancias están implicadas en el proceso de la fracturación hidráulica, y sabemos que muchas de ellas tienen el potencial de ejercer ese tipo de efectos”, advirtió Spaeth.

La Dra. Jennifer Wu, obstetra y ginecóloga en el Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York, dijo que las mujeres que viven cerca de lugares donde se realiza fracking deben recibir sonogramas regulares para seguir el progreso de sus bebés. También deben asegurarse de comer bien y realizar otros cambios en el estilo de vida que pueden contribuir a un nacimiento sano, aconsejó.

Además, esas mujeres quizá deban beber agua embotellada durante el embarazo y evitar el ejercicio al aire libre, sugirió Wu.

“Creo que es una preocupación de salud válida, pero como no conocemos el mecanismo exacto, no sabemos cuál es la mejor forma de proteger a los pacientes”, señaló Wu. “No creo que estemos en un punto en que aconsejaríamos a esas personas mudarse de esas áreas”.

El estudio se publicó en línea el 13 de diciembre en la revista Science Advances.

FUENTES: Janet Currie, Ph.D., professor, economics and public affairs, and director, Center for Health and Well-Being, Princeton University, Princeton, N.J.; Nate DeNicola, M.D., assistant professor, obstetrics and gynecology, George Washington University School of Medicine & Health Sciences, Washington, D.C.; Kenneth Spaeth, M.D., chief, occupational and environmental medicine, Northwell Health, New Hyde Park, N.Y.; Jennifer Wu, M.D., obstetrician and gynecologist, Lenox Hill Hospital, New York City; Seth Whitehead, spokesman, Energy in Depth; Dec. 13, 2017, Science Advances, online