Violó a una adolescente y envió fotos de ella semidesnuda y agonizante

Por Hugo Laveen

Everett, Washington. Un hombre de 19 años del estado de Washington, que según la policía violó a una estudiante de secundaria que murió de una sobredosis de drogas y envió mensajes de texto con fotos semi desnuda, ha sido acusado de homicidio involuntario.

Brian Roberto Varela de Lynnwood también fue acusado el viernes en la Corte Superior del condado de Snohomish de violación en segundo grado y homicidio por sustancias controladas en la muerte de Alyssa Mae Noceda, de 18 años.

Según documentos judiciales, Varela dijo a los detectives que Noceda inhaló Percocet y también ingirió marihuana líquida antes de colapsar en su habitación el fin de semana anterior.

Las autoridades dicen que Varela nunca buscó ayuda para Noceda, sino que enviaron fotos semi desnudas de ella a sus amigos y le enviaron mensajes de texto “LOL, creo que ella todavía respira”.

Las autoridades dicen que su compañero de trabajo contactó a la policía el martes después de que Varela dijera que no sabía si Noceda todavía estaba vivo cuando estaba teniendo relaciones sexuales con ella. Los registros judiciales dicen que le dijo a un amigo que “ella murió teniendo sexo conmigo”.

La policía arrestó a Varela más tarde ese día después de ejecutar una orden de allanamiento y encontrar el cadáver de Noceda en una caja de plástico en la casa del sospechoso.

Varela dijo a los investigadores que planeaba enterrar a Noceda con cebollas para minimizar el olor, dijo la policía. También les dijo a los detectives que después de la muerte de Noceda, él usó su dedo pulgar para desbloquear su teléfono el 4 de febrero y enviar mensajes para que pareciera que se había escapado.

Amigos de Noceda, una estudiante de Mariner High School, la veló el viernes con más de un centenar de personas, incluida su madre. “La noche en que ella se fue, ella me dijo, ‘Mamá, te amo'”, dijo Gina Pierson.

Los registros en línea de la cárcel no mostraron si Varela tiene un abogado para comentar en su nombre.