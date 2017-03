El jefe del ejecutivo acusó al ex mandatario de haber intervenido sus teléfonos. El expresidente lo desmintió.

Por Hugo Laveen

El expresidente Barack Obama nunca ordenó espiar a ningún ciudadano estadounidense, dijo un portavoz este sábado, luego de que el actual mandatario lo acusara de haber intervenido sus líneas telefónicas durante la campaña electoral del año pasado.

“Ni el presidente Obama ni ningún funcionario de la Casa Blanca ordenaron espiar a ningún ciudadano estadounidense”, dijo el portavoz de Obama, Kevin Lewis en un comunicado.

En la mañana del sábado el jege de la Casa Blanca lanzó su ataque más virulento contra Obama en una serie de tuits, acusándolo de intervernir sus teléfonos, sin mencionar ninguna prueba de ello. “Terrible! Me acabo de enterar que Obama pinchó mis líneas (en la Torre que lleva su nombre) justo antes de la victoria”, escribió. “Esto es McCartismo”, agregó tras partir de Washington a su propiedad Mar-a-Lago en Florida. “Cuán bajo ha caído el presidente Obama para pinchar mis teléfonos durante el muy sagrado proceso electoral. Esto es Nixon/Watergate. Mal tipo (o enfermo)!”, señaló en otro tuit.

Se trata del ataque más crudo contra su predecesor desde que asumió el cargo el 20 de enero. “Apostaría a que un buen abogado podría llevar adelante un gran caso por el hecho de que el presidente Obama pinchara mis teléfonos en octubre, justo antes de la elección!”, escribió el mandatario en Twitter.

“Un presidente no puede ordenar escuchas telefónicas, esas restricciones se establecieron para proteger a los ciudadanos de gente como usted”, reaccionó en Twitter Ben Rhodes, un exasesor de Barack Obama. En principio, sólo un tribunal puede autorizar ese tipo de decisiones.

Los tuits del actual presidente fueron publicados luego de la avalancha de revelaciones sobre contactos entre diplomáticos rusos y los más cercanos colaboradores del mandatario, entre ellos el secretario de Justicia, Jeff Sessions.