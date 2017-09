Las visitas por beber, por problemas dentales y por problemas de salud mental se pueden prevenir, según los expertos.

Salud

Cada año, miles de estadounidenses terminan en las salas de emergencias de los hospitales por problemas que se podrían haber evitado, muestra una nueva investigación.

Las causas principales de vistas prevenibles a emergencias en Estados Unidos incluyen el abuso de alcohol, los problemas dentales y los trastornos de salud mental como la depresión y la ansiedad, según el nuevo estudio.

Las visitas a emergencias se podrían reducir si los pacientes tuvieran un mejor acceso a la atención dental y de salud mental, según los investigadores de la Universidad de California en San Francisco (UCSF).

El estudio aparece en un momento en que las aseguradoras están intentando reducir la cobertura de las visitas a emergencias que consideren “inadecuadas” o evitables.

Los investigadores revisaron 424 millones de visitas a emergencias de pacientes de 18 a 64 años de edad entre 2005 y 2011. Casi 14 millones de visitas (el 3.3 por ciento) fueron evitables, lo que significa que los pacientes fueron enviados a casa sin recibir ningún tipo de atención médica.

Las razones principales de las visitas evitables eran el dolor dental, el dolor de espalda, el dolor de cabeza, el dolor de garganta y los problemas psicóticos, indicaron los investigadores.

Casi el 17 por ciento de las visitas a emergencias por trastornos relacionados con el estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad, fueron evitables, al igual que el 10.4 por ciento de las visitas relacionadas con el alcohol, y casi el 5 por ciento de las visitas relacionadas con la salud dental, según el estudio. Aproximadamente el 14 por ciento de los pacientes llegaron en ambulancia.

“Nuestro estudio usó una definición conservadora de ‘evitable’ para ayudar a los médicos, los legisladores e incluso a las aseguradoras a tener una mejor idea de las visitas a emergencias realmente evitables”, dijo la Dra. Renee Hsia en un comunicado de prensa de la universidad. Hsia es profesora de medicina de emergencias y de políticas de salud en la UCSF.

Dijo que los departamentos de emergencias no están preparados para tratar algunas afecciones que hacen que los pacientes acudan a la atención de emergencias, pero tampoco se debería dar por sentado que la visita a emergencias es inadecuada.

“Encontramos que muchas de las afecciones habituales de las visitas evitables están relacionadas con la salud mental y dental, para las cuales los departamentos de emergencias normalmente están mal equipados, lo que sugiere una falta de acceso a la atención médica más que un uso inadecuado voluntario”, señaló Hsia.

Dijo que los hallazgos sugieren que “las iniciativas políticas podrían aliviar la presión de los departamentos de emergencias si abordan las lagunas en la atención de salud dental y mental en EE. UU., que podría proporcionar un tratamiento a este grupo de visitantes a un precio más bajo en otro lugar”.

El estudio se publicó recientemente en la revista International Journal for Quality in Health Care.

FUENTE: University of California, San Francisco