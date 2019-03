Celebra AG Couture Designs, su segundo aniversario

Gabriel Limón

Una noche especial y de mucho glamour se vivió durante el festejo del segundo aniversario de AG Couture Designs, donde la reconocida modista Araceli García, mostró en pasarela sus diseños exclusivos modelados por sus apreciadas clientes con su propio vestuario personalizado.

Además estuvo mostrando lo más nuevo de sus diseños con bellas modelos profesionales y para cerrar con broche de oro estuvo la Pasarela de Reinas donde como invitadas especiales estuvieron miss Teen US latina y Miss US Latina.

Una noche donde no faltó el entretenimiento y talento intérpretes locales como Roxana Esli (Rockita), Shary Encinas cantando con mariachi, Brissa Guerrero y Lorena Vargas, cada una con su estilo único

Ademas participaron Karen Grijalva y Bartolo Valenzuela una pareja de bailarines profesionales que Dieron un toque especial a este mágico evento.

La celebración y también tuvo la finalidad de ayudar ya que parte de los fondos fueron donados para Arikey, una niña que necesita una operación que su familia no puede costear.

Se contó con la participación de un gran equipo de emprendedores como: De Mujer a Mujer , The One Decor, Versalles Palace, DJ Beto, Esmeralda Salazar y Watson Catering, además de varios estilistas como JJ Institute, Menixas Barber Beauty Salon.

Igualmente la conducción de Griselda Saldaña, Karla Meza y Regina Valenzuela.

Araceli García presentó más de 90 diferentes modelos para un inolvidable evento previo a su cumpleaños, y por tal motivo, los cientos asistentes le cantaron las mañanitas, deseándole lo mejor.