Por Hugo Laveen

Anthem, AZ.— Un hombre está en el hospital después de un accidente de un solo vehículo la mañana del miércoles, que obligó al Departamento de Transporte de Arizona a cerrar una rampa de salida de la Interestatal 17 en dirección norte.

Ocurrió poco antes de las 4:30 de la mañana en el Post 227 – Daisy Mountain Drive, que está al norte de la autopista Carefree y Cloud Road.

Es temprano en la investigación, pero el Departamento de Seguridad Pública dijo que no parece que el deterioro fue un factor, aunque la fatiga del conductor podría haber sido.

El conductor, un hombre de 20 o 30 años, fue arrojado del vehículo cuando golpeó un terreno accidentado en el punto de salida y se volteó. No está claro cuántas veces rodó el coche.

El punto gore es el área triangular entre la autopista y las rampas de entrada o salida. Es ilegal “conducir sobre o a través de … cualquier parte de la zona gore”, según la ordenanza ARS §28-644.

En este punto, los investigadores creen que el conductor se auto-corrigió en el último minuto para tratar de salir de la carretera.

El conductor estaba en estado grave cuando fue llevado al hospital. Su pronóstico no estaba claro.

El DPS dijo que la salida 227 estaría cerrada por un par de horas mientras que los oficiales llevan a cabo la parte en escena de su investigación.

Los detalles se actualizarán a medida que estén disponibles.