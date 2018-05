Por Hugo Laveen

Una erupción volcánica arrojó roca fundida y gases peligrosos desde el suelo en una pequeña comunidad en la Isla Grande de Hawái, enviando personas que huyen de sus casas cuando los árboles arden y se teme la amenaza de más destrucción.

Las grietas en la zona de grietas del volcán Kilauea – un área de fisuras a millas de distancia de la cumbre – estallaron el jueves y el viernes temprano, lanzando lava en Leilani Estates, una comunidad de aproximadamente 1.700 personas cerca del extremo este de la Isla Grande.

El video publicado en las redes sociales el jueves mostró que el magma arrojado varios pies en el aire de una nueva grieta en una calle de Leilani Estates. Los videos aéreos mostraron que la lava abrasaba una larga línea anaranjada y humeante a través de una zona boscosa.

Jeremiah Osuna, quien usó un dron para grabar uno de los videos el jueves, dijo que el área “sonaba como si pusieras un montón de piedras en una secadora y la encendieras tan alto como pudieras”, según el afiliado de CNN KHON.

“Podrías oler el azufre y quemar árboles y maleza, y cosas así”, dijo Osuna, según la estación de televisión. “No podía creerlo. Me emocioné un poco y me di cuenta de cuán real es todo y cuán peligroso puede ser vivir en East Rift”.

Las autoridades ordenaron a los residentes de Leilani Estates y Lanipuna Gardens a evacuar a dos centros comunitarios, que sirven como refugios.

Las erupciones de tres pequeñas fisuras en el área de Leilani Estates, en su mayoría “salpicadura de lava vigorosa”, continuaron hasta la mañana del viernes, dijo el Observatorio de Volcanes Hawaianos del Servicio Geológico de los EE. UU.

A partir del viernes por la mañana, la lava no había recorrido más de “algunas decenas de yardas” desde las grietas.

“Son posibles otros brotes”, dice la actualización del viernes por la mañana del observatorio.

No se han reportado heridos por la erupción volcánica, el flujo de lava o los incendios, dijo el alcalde del condado de Hawái, Harry Kim, a los medios el viernes por la mañana.

La residente de Leilani Estates, Meija Stenback, le dijo a la afiliada de CNN KITV que abandonó el área con su familia.La erupción se produjo después de que cientos de terremotos sacudieran el lado este de la Isla Grande durante cuatro días, y se advirtió a los residentes que era posible una erupción.

“Sabíamos que venía, e incluso ahora es … realmente surrealista en este punto”, dijo Stenback a KITV.

Una espesa columna de humo y cenizas también se levantó el jueves desde el respiradero volcánico Puu Oo, aproximadamente a medio camino entre la caldera de Kilauea y Leilani Estates.