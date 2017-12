Los hombres infectados con el virus del papiloma humano (VPH) genital tienen un riesgo alto de volverse a infectar con el mismo tipo de VPH, según unos investigadores.

Salud

Los investigadores también encontraron que el riesgo de volverse a infectar después de un año aumentó 20 veces para los hombres que se habían infectado con el VPH16, el tipo responsable de la mayoría de cánceres relacionados con el VPH. Y el riesgo era 14 veces más alto después de años.

Esto fue cierto tanto en los hombres que eran sexualmente activos como en las que eran célibes. Eso sugiere que no vuelven a contagiarse el virus de otra pareja sexual, según el estudio del Centro Médico de la Universidad de Chicago.

Los investigadores analizaron los datos de más de 4,000 hombres que no estaban vacunados contra el VPH. Los hombres vivían en Florida, México y Brasil y se les realizó un seguimiento de 2005 a 2009.

Los hallazgos muestran la importancia de la vacuna contra el VPH en los hombres jóvenes antes de que sean sexualmente activos, dijeron los autores del estudio.

“Vacunas a los chicos antes de la exposición al VPH podría ser un modo muy efectivo de reducir la carga de la infección con el VPH”, dijo la líder del estudio, Sylvia Ranjeva, en un comunicado de prensa de la universidad. “Vacunar a los hombres que ya se han infectado también podría ser efectivo”. Ranjeva es estudiante de doctorado en el departamento de ecología y evolución de la universidad.

El VPH es la infección por transmisión sexual más habitual. Es una causa importante de herpes genital y de cáncer de cuello uterino, de vulva, de vagina, de pene, de ano, de boca y de garganta. Aproximadamente el 40 por ciento de las mujeres y el 45 por ciento de los hombres en Estados Unidos están infectados con el VPH.

En las mujeres, prácticamente todos los casos de cáncer de cuello uterino son causados por el VPH, y solo dos tipos de VPH, el 16 y el 18, son responsables de aproximadamente el 70 por ciento de los todos los casos, según el Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU.

Hay más de 200 tipos de VPH. Las vacunas protegen contra entre cuatro y nueve de los tipos más comunes y que provocan más enfermedades, indicaron los autores del estudio.

El nuevo informe aparece en la edición del 5 de diciembre de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

FUENTE: University of Chicago