Los investigadores sospechan que estas personas podrían introducir saliva o alimentos hasta los pulmones al respirar debido a la fatiga producida por estos medicamentos

Salud

Los pacientes de Alzheimer a los que se dan sedantes como Valium o Xanax podrían tener un riesgo mayor de neumonía, advierte un nuevo estudio.

A las personas con Alzheimer con frecuencia se les dan estos medicamentos, llamados benzodiacepinas, a largo plazo, señalaron los investigadores.

Algunos ejemplos de benzodiacepinas son alprazolam (Xanax), clonazepam (Klonopin), diazepam (Valium) y lorazepam (Ativan).

“Un riesgo más alto de neumonía es un hallazgo importante a tener en cuenta en el tratamiento de los pacientes con Alzheimer. La neumonía con frecuencia lleva a la hospitalización, y los pacientes con demencia tienen un riesgo más alto de muerte relacionada con la neumonía”, escribieron la Dra. Heidi Taipale, del Centro de Investigación de la Atención Geriátrica de Kuopio de la Universidad del Este de Finlandia, y los coautores.

Para realizar el estudio, los investigadores revisaron los datos de casi 50,000 pacientes de Alzheimer en Finlandia. La edad promedio de los pacientes fue de 80 años, y aproximadamente dos terceras partes eran mujeres.

El estudio descubrió que las personas con Alzheimer que tomaron benzodiacepinas tenían un 30 por ciento más de probabilidades de desarrollar neumonía que las que no tomaron los sedantes.

El mayor riesgo de neumonía ocurrió durante los primeros 30 días desde que empezaron a tomar los medicamentos, mostraron los hallazgos.

Los investigadores dijeron que los hallazgos son consistentes con los estudios anteriores.

Dado que las benzodiacepinas son sedantes, es posible que las personas que las tomen introduzcan saliva o comida hasta los pulmones al respirar, lo que aumenta el riesgo de neumonía, sugirieron los autores del estudio.

El equipo de Taipale dijo que los beneficios y los riesgos de estos medicamentos (incluyendo la neumonía) deben ser evaluados con cuidado antes de darlos a alguien con Alzheimer.

El estudio aparece en la edición del 10 de abril de la revista CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

El estudio es “un buen recordatorio para los profesionales clínicos de que ‘en primer lugar no hay que hacer daño’ al recetar estos medicamentos a mujeres y hombres mayores frágiles con demencia”, escribieron la Dra. Paula Rochon y los coautores en un editorial que acompañó al estudio en la revista. Rochon trabajo en el Hospital de la Universidad de las Mujeres y la Universidad de Toronto.

Los métodos no farmacológicos “deberían ser el punto de partida cuando se gestionan los síntomas neuropsiquiátricos en esta población de pacientes, lo que debería ayudar a limitar el uso inapropiado de estos medicamentos”, dijeron los autores del editorial.