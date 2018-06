Está en tránsito en la cámara baja del Capitolio federal una propuesta de ley que obligaría a todos los inmigrantes a registrarse en E-Verify, y según la agenda legislativa, el plan se estará discutiendo este miércoles 27, mientras preparamos la edición impresa de Prensa Hispana. El presidente del Comité Judicial, Bob Goodlatte, ha propuesto que, para ser empleados, todos los inmigrantes en los Estados Unidos, se suscriban al sistema E-Verify; pero no significa que se esté otorgando una forma de amnistía, para quienes no llenan las condiciones de empleo, con lo que, aquellos que queden registrados y no tengan colocación, no quedarían menos expuestos que los estudiantes que se suscribieron para DACA y que ahora, cada vez que un desconocido toca a las puertas de sus hogares se les va el aliento, temiendo que sea migración que ya viene por ellos.

Sin embargo, quienes no estén inscritos en el programa, y quieran trabajar, vana encontrar una nueva cadena de obstáculos, que podrían dejarlos en el limbo; por lo que se trata de una navaja de dos filos; y para nuestra comunidad, una nueva causa de preocupación. Según se ha adelantado, la propuesta de Goodlatte también crearía un nuevo programa de visas para trabajadores extranjeros en las industrias agrícolas y de procesamiento de alimentos.

Incluso, en caso de ser aprobado, se permitiría a las compañías estadounidenses contratar a 450,000 trabajadores extranjeros durante tres años, según el plan, siempre que no logre encontrar a empleados en los EEUU; y ya usted se estará preguntando, ¿pasados esos tres años, cuál sería la suerte de los trabajadores contratados? Y es que no se plantea aquí ningún camino a la residencia permanente, ya no digamos a la ciudadanía, que en la era Trump parece que es algo que no tiene sentido.

El lunes por la noche, el republicano de Virginia presentó una enmienda de 116 páginas al Comité de Reglas para el proyecto de ley de inmigración denominada. “de compromiso” y de manera sumaria, como solo ocurre con las leyes que cuentan con la bendición presidencial, esa legislación está programada para ser votada por el Pleno este miércoles; algo que despierta todavía más dudas.

El proyecto de ley de inmigración de compromiso fue el producto de semanas de discusiones entre moderados republicanos, conservadores y líderes del partido, además de reuniones con personal del gobierno del presidente Donald Trump; es decir se trata de una propuesta cien por ciento conservadora, en la que ni siquiera se ha tomado en cuenta a los legisladores liberales y aquellos que se consideran aliados de la comunidad inmigrante…

Lo cierto, también, es que los productores del campo están resintiendo la disminución de mano de obra barata, para los empleos que los ciudadanos rechazan, como las jornadas de trabajo agrícola, expuestos a la intemperie y a la amplia gama de agroquímicos que resultan una amenaza velada para la salud; así como los empleos mal pagados en los restaurantes, de lavaplatos y ayudantes de cocina; y esa falta de personal ha generado presiones en algunos estados, para sus representantes federales…

Esto se advierte también, si observamos que el presidente Donald Trump ha modificado ligeramente su discurso sobre la contratación de extranjeros para empleos temporales, que no representen ninguna forma de legalización migratoria. Incluso, podemos ver que se aprobaron 15,000 visas H-2B para empleados que no estén relacionados con la industria agrícola.

Esta ley aseguraría además, el control tributario del fisco, ya que E-Verify es el programa administrado por Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) con el cual las empresas pueden comprobar que una persona puede trabajar en los EEUU; pero también desde el cual se controla el censo de trabajadores que pueden y deben pagar impuestos. Por lo pronto hay temor y desconfianza, mientras no se aclare suficientemente en que consistirá esa nueva propuesta migratoria, que desde ahora ya cuenta con el respaldo del mandatario y los lideres legislativos. ¡Y dígalo, que yo lo dije!