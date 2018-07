La intención rencorosa y cruel con la que el presidente Donald Trump viene atacando a la población inmigrante indocumentada, haciendo hincapié en que existe una ‘infestación’ de extranjeros criminales; es como un globo inflado con gas, como una pompa de jabón que se eleva y toma vuelo, pero que habrá de caer y desinflarse con facilidad, porque no existen bases sólidas que sostengan sus argumentos.

Ahora, el mandatario ha sugerido a los afines a su gobierno, que participan como candidatos a los diversos puestos de elección popular que habrán de elegirse en noviembre próximo, que utilicen como arma política, la lucha contra los inmigrantes; pero al hacerlo, le resta toda autenticidad a sus propios argumentos y lo coloca en el triste escaparate del racismo, como si quisiera destronar a las tristes figuras que elevaron la Alemania nazi y la Italia fascista.

Este martes, víspera del cierre de edición de Prensa Hispana, el mandatario volvió a advertir a través de Twitter, su vocero favorito, sobre una “infestación” de individuos miembros de la pandilla “Mara Salvatrucha-13”. Sin embargo, en su advertencia especulativa, no expone los hechos en los cuales se basa para argumentarlo, como si nosotros estuviéramos obligados a creer en sus palabras y dar por ciertos sus argumentos.

Mientras él continúa arrojando leña a la hoguera y encendiendo el odio a los inmigrantes; hombres dignos y grupos progresistas con conciencias honestas y con sentido de humanidad, están luchando en grandes movilizaciones desde los principales kioscos del país, para abolir la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

El presidente insistió en que las leyes migratorias actuales han permitido el ingreso de “elementos criminales” al país. “Cuando tenemos una ´infestación´de Pandillas de MS-13 en ciertas partes de nuestro país, ¿a quién enviamos a sacarlos? ¡ICE! Son más fuertes y más inteligentes que estos duros elementos criminales que las malas leyes migratorias permiten ingresar a nuestro país”, sostuvo y remató: “los demócratas no valoran el gran trabajo que hacen! (los agentes de ICE) Nov”. Ese (Nov) desde luego refiere a Noviembre, mes en el que volveremos a las urnas; sugiriendo el uso del tema de ‘mano dura’ contra los inmigrantes.

Y mientras que Trump apunta con el índice a una ‘avalancha de crímenes a manos de inmigrantes indocumentados’; la Oficina de Acercamiento a Víctimas de Crímenes de Inmigrantes (“VOICE”, por su sigla en inglés) dependiente de ICE, se entretiene recabando denuncias de presencia de extraterrestres, coyotes en propiedad privada, y hasta pedidos de reservación en el hotel de Trump; simplemente porque no han podido recabar evidencia de la “victimización” de estadounidenses por parte de inmigrantes indocumentados.

VOICE fue creada por una orden ejecutiva de Trump en enero de 1917, donde se les ordenaba divulgar informes trimestrales, de las denuncias recibidas en el Call Center que ex profeso fue creado en Laguna Niguel, California, para la cual se aprobó un presupuesto de un millón de dólares para el año fiscal 2018; finalmente, bajo la presión de los medios de comunicación, han divulgado el pasado 22 de junio, un informe.

El susodicho informe, que abarcó 4,602 llamadas de todo el país, durante 2017, de las cuales 2,515 no tenían relación con ningún tipo de crimen; 571 eran para preguntar cómo funciona VOICE, 244 eran para solicitar algún tipo de ayuda y sólo 972 eran para denunciar algún delito. Sin embargo, el informe no aclara cuantos de esos 972 delitos fueron cometidos por inmigrantes indocumentados o la manera como impactaron a la comunidad estadounidense. En otras palabras, VOICE no pudo sostener, ya no digamos demostrar que la tasa de criminalidad de los inmigrantes indocumentados sea mayor a la del resto de la población. Algo que se sobre entiende y ya se esperaba, porque si alguien se cuida de no atraer sobre ellos la atención de las corporaciones policiacas, son los indocumentados.

Respecto a llamadas en 2018, VOICE no ha entregado aun ningún informe, ni ha respondido a la pregunta insistente de los medios, sobre cuándo piensan hacerlo. Las llamadas más recurrentes habían sido por problemas entre cónyuges, vecinos o rivales de negocios ‘sin papeles’; llamadas de rancheros denunciando que al cruzar por sus tierras presuntos inmigrantes indocumentados habían tirado basura y hasta se dio el caso de una llamada denunciando que un coyote se había robado su gato. Esta es la verdad; estos son los hechos; los argumentos sostenidos por el presidente contra la criminalidad de la comunidad indocumentada son más cuestionables que los billetes de tres dólares… ¡Y dígalo, que yo lo dije!