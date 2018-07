A nivel nacional, las personas de conciencia y con sentido de humanidad, vienen externando a través de protestas, movilizaciones y sobre todo exponiendo su sentir en las redes sociales, la gran preocupación que generó la administración Trump con la separación de los niños de sus familias, y el desgane que han mostrado para proceder a la reunificación, no obstante que un juez federal fijó un plazo para ello.

A nivel nacional, el gobierno de Washington ha sido mantenido bajo presión, no solo con las movilizaciones de demócratas que exigen encontrar alternativas a la detención indefinida de inmigrantes bajo custodia de ICE; sino de millares de personas de todos los partidos, porque se trata de un exceso que nuestro gobierno viene cometiendo en contra de los inmigrantes, no de un asunto político partidista. Es el sentir del pueblo estadounidense que ha visto la verdadera cara del lobo y la manera como se han politizado los sentimientos de las personas, para sacar tajada electoral de la necesidad, la angustia social y el dolor de los más desamparados, como es el caso de los inmigrantes que lo dejan todo en sus lugares de origen, para buscar en América la oportunidad de una vida digna y tranquila, aunque siga siendo humilde y de arduo esfuerzo.

En el caso de los niños separados de sus familias, se sabe que en estos momentos aun quedan 102 casos por reunificar, de los niños que fueron separados de sus familias el mes pasado en la frontera con México, y que las autoridades de ICE siguen empleando métodos retardatarios, para prolongar lo más posible la angustia y la zozobra de los padres inmigrantes que anhelan volver a ver sus hijos y ruegan porque nada malo les pase, en el inter de la separación.

La Juez federal en San Diego, California, Dana Sabraw, había dado un plazo hasta el martes 10 de julio para que un total de 102 menores de cinco años, bajo custodia federal, fueran entregados a sus padres; pero en la audiencia de este día, las autoridades federales reconocieron que de ese número, hasta ahora solo de han entregado cuatro niños inmigrantes, y que para antes de que este ejemplar de Prensa Hispana se encuentre en las calles, el número podría ascender a 34 niños; lo cual sigue estando muy lejos de dar cumplimiento a la orden de la magistrada…

Al fin de cuentas, para ellos no hay prisa en dar cumplimiento a una orden del poder judicial. Ya hay un antecedente marcado el año anterior, cuando el castigo por desacato a la corte, cometido por un sheriff de Arizona, en un juicio también relacionado con abusos a los indocumentados; simplemente recibió el perdón presidencial y punto. Pásesela con agua, para que no se atragante.

La juez Sabraw puso en claro el martes que no extenderá el plazo para la unificación de los niños inmigrantes de menos de cinco años, con sus familiares; sino que dará el siguiente plazo, para que sean reunificados con sus familias los cerca de 3,000 menores, mayores de cinco años que siguen dispersos en los ‘albergues’ de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), y que siguen en limbo. “Estos son plazos firmes, no son aspiraciones” y el gobierno tiene que agilizar los pasos, afirmó la jueza Sabraw.

Por lo que respecta a los cuatro niños que fueron entregados a sus padres, las autoridades migratorias reconocieron que uno fue entregado a un padre puesto en libertad por ICE, dos fueron entregados a sus padres que también están libres –aunque con cónyuges aún bajo custodia o deportado-, y el último fue deportado junto con su hermano mayor, con el permiso de su padre aun detenido. De los 64 niños menores de cinco años restantes, 51 tienen a padres aún en centros de detención de ICE y que reúnen los requisitos para la reunificación, incluyendo los 34 que ya fueron sometidos a una revisión de antecedentes y a pruebas de ADN para confirmar su parentesco.

La medida ordenada por el presidente Trump y ejecutada por el fiscal general Jeff Sessions de acuerdo al creciente criterio de la población fue cruel y deliberada. La liberación de los padres indocumentados se llevará a cabo, mediante un programa de detención alternativa, que obligará a esas personas a utilizar grilletes de monitoreo electrónico.

La jueza Sabraw ha programado otra audiencia para el próximo viernes, y pidió que la Administración ponga en marcha un plan eficaz para verificar la identidad de las familias y reunificarlas cuanto antes posible. Y mientras esto ocurre, ayer lunes 9, la también jueza federal de Los Ángeles, California, Dolly Gee, rechazará la solicitud del gobierno de modificar el llamado “Acuerdo Flores” de 1997 para permitir la detención prolongada de las familias. Gee afirmó que la exigencia de la Administración de alterar el acuerdo -que prohíbe la detención de menores por más de 20 días- es un “esfuerzo cínico” de evadir responsabilidad por la política migratoria y echar la culpa al sistema judicial.

Las posturas radicales antiinmigrantes asumidas por el primer mandatario durante su anterior campaña política, los hechos las han desenmascarado como acciones inhumanas y con acento racista; en las redes sociales ya no se palpa el respaldo que el mandatario tuvo en los pasados comicios, y cada vez es menos notable el eco que hacen sus declaraciones. No vaya a decírselo a nadie, pero así las cosas, sus anhelos de reelección podrían cebarse, como cohetes con pólvora mojada… ¡Y dígalo, que yo lo dije!