¡Caracoles! Ahora resulta que la administración Trump está integrando una nueva fuerza responsable de ejercer la libertad religiosa.

El Fiscal General Jeff Sessions anunció que el Departamento de Justicia está creando una “fuerza especial de libertad religiosa”; es decir, que el gobierno federal se compromete a velar, porque nadie sea perseguido, criticado o molestado por sostener una creencia religiosa o asistir a un culto cualquiera. Sessions dijo que esta fuerza de trabajo especial será la herramienta para implementar plenamente la guía de libertad religiosa emitida por el gobierno de Donald Trump, que ordena a las agencias a respetar y proteger la libertad religiosa y el discurso político.

Por lo visto el presidente Trump ha olvidado que desde el inicio de su administración ha sido parcial con respecto a la fe de las personas y en particular de los musulmanes. Ahora nos viene el fiscal general con que “no solo tenemos la libertad de adorar, sino también el derecho a ejercer nuestra fe. Las protecciones de la Constitución no terminan en el estacionamiento de la parroquia ni nuestras libertades se pueden limitar a nuestros sótanos”, apuntó el funcionario.

Sessions aseguró que el clima cultural en este país se ha vuelto más hostil para las personas de fe en los últimos años y, como resultado, muchos estadounidenses han sentido que su libertad para practicar su fe ha sido atacada.

“Hemos visto a monjas ordenadas para comprar anticonceptivos. Hemos visto a senadores de EEUU preguntar a los candidatos a la rama judicial y al ejecutivo acerca del dogma, a pesar de que la Constitución prohíbe explícitamente una prueba religiosa para un cargo público. Todos hemos visto la prueba tan valientemente que vivió Jack Phillips”, dijo Sessions, refiriéndose al panadero de Colorado que llevó su caso al Tribunal Supremo después de que se negó a hacer un pastel para una boda homosexual. Por último el fiscal general explicó que la guía que emitió en octubre pasado establece 20 principios fundamentales que debe seguir el Ejecutivo, incluidos los principios de que el ejercicio libre significa un derecho a actuar o abstenerse de actuar, y que el gobierno no debe cuestionar los motivos o creencias de la gente. Bien, mantengamos los ojos muy abiertos.

Por otra parte, la lucha de los activistas contra la separación de familias se está extendiendo a las empresas e instituciones privadas como Amazon y Microsoft, que sostienen contratos con ICE. Los activistas pro-inmigrantes en todo el país incrementaron su campaña de presión contra empresas como Amazon y Microsoft, condados, universidades y demás instituciones que reciben jugosos contratos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), e hicieron un llamado para que ni un solo centavo sea en apoyo a la separación de familias.

Dentro de la campaña “No seremos cómplices”, los activistas realizaron el martes 31 de julio una “jornada de acción” y protestas en decenas de ciudades, entre éstas Los Angeles (California), Nueva York, Detroit (Michigan), Boston (Massachusetts), Lincoln (Nebraska), Filadelfia (Pensilvania), y el área de la capital estadounidense, para exigir un cese de los contratos con ICE. Estas protestas buscan enviar un mensaje a los votantes y consumidores, de que quienes reciban fondos de ICE, aunque no sean de carácter policial, están apoyando implícitamente la separación de familias.

Cada movilización ha tenido entre 100 y 400 manifestantes, y sus acciones van dirigidas contra cualquier ciudad, condado, universidad, empresa o institución que se esté beneficiando de la infraestructura y funcionamiento de ICE.

El movimiento es un llamado para que el público no sea cómplice de lo que está pasando, porque cualquier centavo que reciban de ICE está apoyando la separación de familias. También la organización Cosecha, pidió demostrar al público estadounidense que está del lado de las familias inmigrantes, no del presidente (Donald) Trump y su máquina de deportaciones. La campaña de “Cosecha” también incluye mensajes en las redes sociales, con etiquetas como “#NoSeremosCómplices”, y “Cero negocios con ICE”, en unos momentos en que varios líderes demócratas también piden abolir o reformar la agencia policial. Se trata de un esfuerzo que para que de resultado necesita del apoyo de todos. Si estas en contra de las deportaciones y la separación de familias hazlo sentir; ahora que en tiempos electorales la fuerza del pueblo preocupa a los políticos… ¡Y dígalo, que yo lo dije!