La decisión del fiscal general Jeff Sessions, emitida en junio pasado, de restringir al máximo el proceso de asilo, negándolo a víctimas de pandillas y de violencia doméstica, no solo ha sido impugnada por los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes; sino que en ella se ha sustentado una demanda que ha sido interpuesta este martes 7 de agosto.

Las restricciones anunciadas en junio por Sessions, tienen el propósito

minar las protecciones de asilo de EEUU, según denunciaron los activistas a través de la demanda “Grace vs Sessions”, entablada en un tribunal de Washington por

la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), su filial en Texas, y el Centro para Estudios de Género y Refugiados, quienes cuestionaron las nuevas políticas impuestas por Sessions, que facilitan la “deportación expedita”, ignorando los precedentes legales establecidos por los tribunales y el derecho internacional.

La demanda, esta también dirigida contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y fue presentada en nombre de mujeres que ahora afrontan un proceso de deportación, dado que las autoridades les negaron las solicitudes de asilo porque, bajo las nuevas normas, presuntamente no demostraron “un miedo creíble a la persecución”. Entre las demandantes figuran tres mujeres detenidas en el centro residencial T. Don Hutton, en Texas. Identificadas solo por pseudónimos y sin apellidos, que habían sufrido violencia física y sexual y que, por temor a ser asesinadas, huyeron con sus hijos y buscaron refugio en los Estados Unidos.

Tales son los casos de “Mina”, “María” y “Grace”; la primera procedente de Honduras, quien venía con su esposo, después de ataques brutales y de recibir amenazas de muerte por parte de pandilleros dedicados al narcotráfico, quienes ya antes habían asesinado a su suegro. La segunda, una joven adolescente huérfana de madre, que huyó de El Salvador después de enfrentarse a pandilleros que se habían apoderado de su casa para organizar sus latrocinios, y entre quienes se encontraba un cuñado mismo de ella. “María”, después de un intento de violación por parte de uno de los pandilleros, emprendió el viaje a EEUU con solo lo que llevaba puesto, con la esperanza de ser exiliada. Finalmente, “Grace”, que escapó de Guatemala, donde sufrió la violencia y amenazas de muerte de su pareja, quien la violó a ella y a su hija durante años. “Grace” es miembro de una comunidad indígena, también fue víctima de violencia por parte de los hijos de su pareja, también pandilleros.

“Nuestras demandantes, como muchas otras, están huyendo de una horrorosa persecución en sus países natales. Seguiremos defendiendo a los solicitantes de asilo, incluyendo víctimas de abuso doméstico y violencia de pandillas, contra los esfuerzos ilegales de la administración de eliminar las protecciones humanitarias que merecen”, dijo Thomas Buser-Clancy, abogado de ACLU de Texas.

Como recordarán los lectores, el pasado 11 de junio, Sessions dijo que instruyó a los jueces de los tribunales de inmigración a que restrinjan aún más el proceso de asilo, de manera que, en términos generales, le puedan negar asilo a personas que huyan de la violencia doméstica o la violencia de las pandillas. En esa ocasión, Sessions manifestó que el hecho de que un país no pueda combatir esos delitos o proteger adecuadamente del crimen a ciertas poblaciones vulnerables no es razón suficiente para establecer un reclamo de asilo en Estados Unidos. De esta forma, Sessions revirtió una histórica decisión de 2014 de la Junta de Apelaciones Migratorias (BIA, por su sigla en inglés), de que la violencia doméstica puede utilizarse como factor para solicitar asilo en este país.

Decisiones como estas, brutales e inhumanas han sido dictadas por la Administración Trump para aniquilar las protecciones de asilo en los Estados Unidos, en su propósito de negar asilo y deportar al mayor número de personas en la menor cantidad de tiempo; pero estas decisiones son violatorias a la ley y al derecho internacional. A la Administración Trump parece no importarles la vida de las personas y no dudan en querer poner en peligro a las solicitantes de asilo. Esperemos que las cortes frenen sus excesos, con demandas como esta. ¡Y dígalo, que yo lo dije!