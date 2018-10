Cuando el próximo 6 de noviembre, en bastante menos que un mes, usted llegue ante la casilla de votación, recibirá algunas papeletas sobre las que tendrá que decidir, y una de ellas corresponderá a la Proposición 127. ¿Sabe usted en que consiste? ¿Se decidirá por “sí” o por “no”? ¿O ni siquiera tiene idea de qué trata, y dejará la elección a la suerte?

La Proposición 127, conocida como “Energía Limpia” contempla la necesidad de que las empresas de servicios públicos como Arizona Public Services (APS) y Salt River Project (SRP) obtengan la mitad de su energía de fuentes de energía renovable, como es el caso de la energía solar, tan pronto como para el 2030, esto, independientemente del costó que represente para los consumidores.

Ya en la actualidad la Comisión de Corporaciones de Arizona requiere que al menos el 8 por ciento de la energía manejada por dichas empresas provenga de fuentes de energía renovable; algo que aumentaría a un 15 por ciento para el 2025; pero si es aprobada la Proposición 127, el requisito se incrementaría al 12 por ciento para 2020y 50 por ciento para 2030.

La proposición también obligaría a esas empresas a proporcionar un plan detallado de “cumplimiento e implementación” a la Comisión de la Corporación de Arizona.

La verdad es que tras las campañas electorales se han gastado cientos de miles de dólares para influir sobre el electorado, pero los anuncios que publican los partidarios son diametralmente opuestos a los que hacen circular sus opositores. Un anuncio político de ‘Clean Energy para un Arizona saludable’ dice que la medida le ahorrará $4 mil millones de dólares a Arizona; pero no explican en que se basan para afirmarlo.

¿Y cuales serían los recursos para obtener energía renovable más convenientes en Arizona? Los que apoyan la proposición apuntan hacia lo que más abunda en la entidad: el sol. No es ningún lugar secreto que durante el año en Phoenix tenemos una gran cantidad de días soleados. Los partidarios dicen que Arizona no está usando suficiente energía solar y que votar “sí” en la Prop. 127 reduciría la contaminación y traería aire y agua más limpios al estado.

Sin embargo, quienes se oponen a ella, sustentan su argumentación en un punto constante: el costo. Un anuncio político de Arizonans for Affordable Electricity presenta a un hombre que dice que la Proposición 127 “costará a las familias $ 1,000 más por año y a las pequeñas empresas miles de dólares más”. De tal forma, los opositores creen que la Proposición 127 pondrá una carga apabullante sobre la economía de las familias arizonenses.

APS, que respaldó una demanda que intentaba bloquear una votación a nivel estatal sobre la proposición 127, dijo que la iniciativa elevaría las facturas de servicios públicos de los clientes y posiblemente conduciría al cierre de la planta nuclear de Palo Verde…

Lo cierto es, que los argumentos de unos y otros solo traen confusión sobre los votantes. A menos que tenga una bola de cristal, las proyecciones de costos de ambos lados son solo una suposición. Porque no sabemos el costo futuro de cosas como los paneles solares o incluso cuántas personas estarán aquí. Hacer proyecciones para algo a lo largo de 12 años es prácticamente imposible.

Entonces, al momento de votar sobre la Proposición 127, simplemente sepa que si se aprueba, las empresas de servicios públicos deberán obtener el 50 por ciento de su electricidad a partir de elementos como la energía solar, eólica y hidráulica; incluso si esto representa una carga mayor sobre su economía… Algo que puede hacer es buscar opiniones entre las familias que ya han instalado paneles de energía solar en sus domicilios. Recuerde que es mejor prepararse y hacer una buena elección y no tener mucho tiempo para arrepentirse… ¡Y dígalo, que yo lo dije!