Muchos criminales se sienten tranquilos y consideran que pueden pisotear las leyes, abusar de las personas, y cometer todo tipo de crímenes y latrocinios , a condición de que las víctimas sean indocumentados. Y es que la política de la administración Trump está tan urgida de deportar personas de estatus irregular, que ya no toma en consideración prioridades, como ir contra los criminales violentos y las personas que verdaderamente pueden ser un peligro para la seguridad, ya no digamos nacional, sino simplemente de las familias y la sociedad en general; porque ahora lo que importa es el número de deportaciones, al cual se observa como trampolín para conseguir sufragios que avalen a las candidaturas conservadoras y ultraderechistas en las elecciones que tendrán lugar el próximo noviembre.

Y para muestra, basta un botón, y aquí señalaremos el de Marcos Villanueva, un inmigrante arrestado por el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) en agosto, un mes después de enfrentar en la corte a un familiar que supuestamente abusó de su hija, y quien ahora enfrenta una posible deportación a Honduras. Su abogado defensor, Williard Bakeman comentó que “nunca en mi carrera me había tocado ver un caso donde se actuara con tanta agresividad y urgencia para deportar a una persona sin récord criminal”. A Villanueva se esperaba que lo deportaran este martes 23 de octubre. Él fue arrestado por agentes migratorios en la ciudad de Anaheim, California, el 8 de agosto, cuando iba con su esposa a comprar un café. “Eran como las 6:30 de la mañana, cuando se nos cruzaron tres camionetas de color oscuro. Sin identificarse, los agentes del ICE le preguntaron a mi esposo su nombre. Cuando les dijo quien era, le pidieron que apagara el motor el carro, y que se saliera. A mi me dijeron que me quedara dentro del carro y que me fuera, que se lo iban a llevar para hacerle unas preguntas, y que un rato lo regresaban, pero yo sabía que no era cierto”, explicó su esposa Janie Villanueva.

El abogado Bakeman sospecha que los agentes del ICE localizaron a Villanueva debido a un pitazo que les dio un familiar a quien acusaron de asalto sexual contra una de sus hijas. “Él se presentó a la corte en julio, y en agosto fueron y lo arrestaron. No es una coincidencia. Sospecho que el tío acusado de molestar a la niña avisó al ICE, y a cambio de denunciar a Marcos, le eliminaran los cargos”, dice. Jenie lamenta que la corte no pudo hacer nada contra el hombre que presuntamente atacó a su hija, por falta de evidencias, pero sí se llevaron detenido a su esposo, quien no tenía antecedentes criminales. En julio, un juez desechó las acusaciones contra el tío que presuntamente abusó de la hija menor de la pareja. Pero la pequeña continúa recibiendo terapia. Sus padres se enteraron del abuso cuando representantes de la escuela a la que asiste la niña fue a su casa a avisarles… Con acciones como esa, los criminales no tienen de que preocuparse.

Por cierto que uno de los problemas que está originando mayor número de deportaciones, y en eso, nuestra comunidad si tiene culpa, son los casos de violencia doméstica, algo que en las familias latinas es más recurrente que en el promedio nacional. Una de cada cuatro mujeres experimenta abuso y violencia doméstica en algún momento de su vida de acuerdo a las cifras de La Coalición Nacional en contra de la Violencia Doméstica. Y para las mujeres latinas las cifras son más altas que el promedio nacional. En los casos de inmigrantes bajo los actuales lineamientos migratorias del gobierno Trump, la violencia doméstica significa una falta irreparable para su futuro migratorio. Ser condenado de un delito grave de violencia doméstica ese error mortal a la hora de tratar de aplicar para su Green Card o su naturalización. Los agentes de inmigración tienen la facultad de calificar esta pena como ofensa deportable, tanto para inmigrantes que busca regularizar su situación migratorio, así como para los que ya tienen su “Green Card”. Así es que, a portarse lo mejor posible y recordar que su pareja, sea el sexo que fuere, es su compañía, su aliado, su fuerza; y no un ser al que pueda maltratarse impunemente. Se lo digo por su bien, ¡Y dígalo, que yo lo dije!