Mientras que la retórica del presidente Trump incendia los ánimos y promueve el odio contra los inmigrantes; es inminente el despliegue de fuerzas militares a la frontera sur. Esto es caldo de cultivo para una tragedia de grandes relieves. El odio racial, que ya el sábado anterior provocó una masacre en una sinagoga que ayudaba a refugiados y ha originado una creciente racha de violencia contra dirigentes demócratas y afroamericanos, en un intento sin precedentes, de magnicidio múltiple, como el que la semana pasada fue desarticulado en Nueva York, al detectarse el envío de paquetes bomba a personajes como el expresidente Barack Obama, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, el actor Robert de Niro y otros prominentes defensores de la igualdad racial y el trato humanitario.

El presidente Trump ha vuelto a retomar su discurso agresivo y sin fundamento sólido contra los inmigrantes, para ganar adeptos a las campañas electorales de quienes avalan su pensamiento y sus propuestas. El pasado lunes, la Administración Trump anunció el despliegue de 5,200 miembros del Ejército para ayudar en las tareas de vigilancia en la frontera, que se agregarán a los 2,100 miembros de la Guardia Nacional apostados en la zona desde abril pasado.

Situaciones como esta, no son nuevas en el acontecer histórico. Son solo una copia defectuosa de lo que ocurrió en Alemania en la década de 1930s, que llevó al exterminio a varios millones de personas y que lejos de hacer del país la potencia más fuerte del mundo, algo que el presidente Trump también alardea, llevó a la destrucción de aquella nación, tras una conflagración mundial. ¡No es eso lo que queremos para Los Estados Unidos de América!

Esta semana, Trump dijo que dictaría una orden ejecutiva para eliminar la Enmienda 14 de la Constitución que consagra la ciudadanía automática a toda persona nacida en los Estados Unidos de Norteamérica; y cuando lo enteraron que no tenía facultades para hacerlo, pidió que el Legislativo se ocupara del caso. Acciones como esa, le ponen en claro al país, lo que puede ocurrir si Trump, como ahora pretende, logra imponer sus piezas incondicionales en el tablero legislativo.

Los Estados Unidos necesitan la unidad nacional, aplacar la creciente violencia y evitar las divisiones, porque de esa manera, antes que hacer de la nación una nación más fuerte y poderosa, se le está debilitando. Frank Sharry, director ejecutivo de America´s Voice, lo dijo claro el martes: las acciones de Trump en el campo migratorio, solo son políticas encaminadas a influir sobre los electores para los comicios del próximo martes y para desviar la atención de los atentados terroristas domésticos de los últimos días, que él mismo ha provocado con su incendiaria retórica antiinmigrante. Estos actos, dijo Sharry, “son alentados por un presidente que se hace llamar nacionalista” y siembra la división y el descontento en vez de unir al país en un proceso de sanación.

Por su parte, Kerri Talbot, directora de asuntos federales del “Immigration Hub”, dijo que el inminente despliegue militar es un peligroso desperdicio de recursos, especialmente cuando EEUU afronta “verdaderos desafíos en todo el mundo”. Arielle Gingold, activista de “Bend the Arc Jewish Action”, señaló por su parte que es urgente responder a las causas del asesinato de dos afroamericanos en una tienda en Kentucky, y la reciente tragedia en la sinagoga “Tree of Life” en Pittsburgh (Pensilvania) y llamar las cosas por su nombre: “la tóxica ideología del nacionalismo blanco”. “Debemos reconocer que esos actos de violencia comparten las mismas raíces de la horrenda separación de familias, la detención indefinida y las políticas anti-asilo de la Administración Trump”, dijo Gingold, cuyo grupo firmó una carta de 35,000 líderes de la comunidad judía rechazando la visita de Trump a Pittsburgh y exigiendo castigo contra los extremistas blancos. “La clave para nuestra seguridad colectiva y para aquellos cuyas vidas están bajo amenaza del nacionalismo blanco yace en nuestra unidad y solidaridad, y no permitiremos que este presidente, o su partido, nos dividan”, puntualizó Gingold.

Finalmente Katherine Miller Wilson, directora en Pensilvania del grupo judío “HIAS” (“Hebrew Immigrant Aid Society”), puso en claro la necesidad de refutar la retórica “con los hechos”, porque el autor de la masacre “estaba respondiendo a lo que percibía como una amenaza”, pese a que “no ha habido absolutamente ningún ataque terrorista a manos de refugiados en este país”. “Hay dos razones simples: los refugiados son personas que huyen de guerras y violencia, y lo último que querrían es utilizar la violencia. La segunda razón es que EEUU tiene el proceso de revisión y seguridad más riguroso del mundo” para determinar la elegibilidad de refugiados… Robert Bowers, acusado de la masacre en Pittsburgh, había citado en las redes sociales su odio hacia el grupo para justificar el crimen. También Vanita Gupta, presidenta de “The Leadership Conference”, y Bishop Garrison, director ejecutivo interino del “Truman National Security Project” participaron en la llamada… hay una forma de responder a la retórica del racismo, la violencia y la división, y es salir a votar el próximo martes, y decirle con nuestro sufragio al presidente Trump que este no es un país de marionetas a las que puede mover a su antojo y encaminar a la catástrofe… Salga y vote contra las ofertas políticas de Trump ¡Y dígalo, que yo lo dije!