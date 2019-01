Un positivo mensaje del Estado del Estado, como se acostumbra a designar el informe de gobierno, fue el que rindió el gobernador Doug Ducey el pasado lunes, ante la legislatura y la población de la entidad, en el Capitolio del estado.

Sin duda los temas que fueron prioridad han sido el problema del agua, que representa una amenaza de desabasto que afectaría hasta a un millón de hogares, si no se llega al acuerdo de activar el Sistema de Contingencia de Sequía, después que una escasez del vital líquido, de casi dos décadas ha puesto las reservas del Lago Mead en un nivel de captación riesgoso. Tras del planteamiento del gobernador, que llamó a tomar una medida bipartidista emergente, avalado por el ex gobernador Bruce Babbitt y el ex senador Jon Kyl; los líderes de la legislatura, solo un día después han asumido un compromiso responsable, comprometiéndose a aprobar la activación del Sistema de Contingencia de Sequía a meas tardar en dos semanas.

Durante la lectura del informe a los arizonenses, el gobernador estuvo acompañado por la presidenta del Senado Karen Fann, el líder de la Casa de Representantes Rusty Bowers, ambos republicanos; la líder de la minoría en la casa Charlene Fernández y el líder de la minoría en el Senado David Bradley, ambos demócratas; el ex gobernador Bruce Babbitt, y el ex senador Jon Kyl; Tom Buschatzke, director de Arizona Department of Water Resources (ADWR) y Ted Cooke, director ejecutivo del Distrito de Conservación de Agua de Arizona Central.

Podemos decir que el tema educativo ocupó el segundo lugar en el orden de prioridades, en el mensaje, tanto en lo referente a las medidas tomadas para garantizar la seguridad, o por lo menos reducir los riesgos de ataques violentos en las escuelas, como los que han enlutado a la nación de manera recurrente, los últimos años; así mismo estableciendo nuevos salarios para los maestros, que aunque todavía son limitados, por lo menos les permiten sortear un poco mejor el costo de la vida. Respecto a la escasez de profesores, las medidas tomadas mediante la concesión de becas a aquellos que estén dispuestos a quedarse a trabajar en el estado y la creación de nuevas carreras técnicas para promover la superación de aquellos que no pueden o no quieren alcanzar estudios profesionales; y asimismo, ofrecer a la planta productiva mano de obra calificada de entre la misma población arizonense.

En general el mensaje del gobernador fue positivo e incluyente, ya que instó al bipartidismo y a una más productiva y bien intencionada participación de todos. ¡Enhorabuena!

Y para la comunidad finitense, causa preocupación el hecho de que la actividad delictiva a cobrado una nueva víctima el domingo pasado, cuando una mujer fue ultimada a balazos en uno de los moteles del área este de Van Buren. En el mismo incidente otras cinco personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad. El sector es epicentro de las organizaciones criminales, ya que en el grupo de moteles allí asentados los conflictos y balaceras son constantes. Sólo durante los últimos seis meses hemos reportado 13 víctimas de disparos.

En el caso más reciente, que ahora nos asiste, aproximadamente a las 11:23, antes del mediodía del domingo, la policía de Phoenix reportó un tiroteo en el Payless Inn cerca de la Calle 25 y Van Buren, según la información divulgada por el sargento Armando Carbajal. Según se dijo, todo comenzó con una discusión, de la cual, sin mediar más se pasó a las armas y el saldo fue sangriento; tres hombres y tres mujeres de entre 18 y 41 años fueron heridos, incluido el sospechoso; y finalmente una mujer de 18 años fue declarada muerta.

Como se recordará el pasado mes de julio del 2018 hubo otra balacera en uno de los moteles de ese vecindario, con cinco víctimas y poco después en Octubre otra balcera dejó dos víctimas más. Con la mujer muerta de este domingo y los cinco heridos, el número de víctimas asciende a 13 personas. Los negocios y viviendas avecinados en el área se sienten constantemente inseguros, desprotegidos y en las manos del hampa. Por lo pronto, una firma de abogados presentará ante la corte un ocurso de una acción de reducción; para que un juez determine una medida contundente si se demuestra que en el sector se está produciendo constante actividad criminal. Si la corte así lo decide, podrán tomarse otras medidas para asegurar la tranquilidad de los vecinos y evitar que actividades criminales continúen floreciendo en esos lugares y si es necesario, los moteles de marras podrían ser clausurados. Aunque el proceso podría ser difícil de probar. Por lo pronto y ante la poca acción de la policía el fiscal del Estado Mark Brnovich, el fiscal del condado Bill Montgomery o el abogado de la ciudad de Phoenix deberían tomar medidas. Ya son 13 víctimas de tiroteos en seis meses; ¿A qué están esperando? ¡Y dígalo, que yo lo dije!