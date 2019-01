La violencia de Estado queda de manifiesto en el cada vez mayor número de enfrentamientos a tiros entre presuntos delincuentes armados y la policía. Sin embargo, en muchos de los casos, los sospechosos ni poseen verdaderas armas de fuego, o era fácil someterlos sin emplear armas letales. Y entonces queda un mal sabor de boca y una angustia persistente en el sentir de la comunidad, y una forma de respeto a las autoridades que más bien podría llamarse terror; y que deteriora la confianza de manera abrupta, en detrimento de la justicia y la seguridad social.

El asesinato por la espalda de un niño de 14 años que trataba de huir tras cometer un hurto en un vehículo, ocurrido en Tempe la semana pasada a manos de un oficial de la policía, como que no se justifica. Claro está que las corporaciones, uniones y sindicatos policiacos van a hacer cuanto esté a su alcance para que el homicidio se justifique y las cosas queden como si nada hubiera pasado.

Asesinar a tiros por la espalda al jovencito de 14 años Antonio Arce, no es un caso único; quizá lo sea para el responsable, que ha sido señalado como el oficial Joseph Jaen quien accionó el arma y le quitó la vida; pero en el Valle del Sol ya son muchos los casos de violencia de Estado en los que miembros de corporaciones policiacas han protagonizado acciones similares, las que han quedado en el olvido, sin castigo para los responsables y muchos, sin siquiera haber sido ventilados en tribunales.

En lo que va del año, ya son cuatro los menores muertos a manos de la policía solo en el condado de Maricopa y no ha pasado nada, para cada caso han encontrado una justificación. Esto alimenta también en quienes deberían ser los protectores de la sociedad, la certeza de que los excesos serán cubiertos por el velo de la impunidad.

La muerte de Antonio Arce nos hace recordar y revivir otro incidente ocurrido el 15 de noviembre de 1999, cuando un menor después de reñir con su padre, se fue a la calle llevando un cuchillo de mesa. La madre, Paulina Valerio, llamó al 9-1-1, más temiendo por el daño que el menor de 16 años pudiera autoinflingirse, que por el riesgo que pudiera representar para otros. Eran las 11:47 de la noche, cuando cuatro agentes de la policía de Phoenix respondieron a esa llamada y encontraron en el vecindario, detrás de una tienda de licores, al menor Julio Valerio empuñando el cuchillo. Tras esos cuatro oficiales llegaron ocho más y solicitaron una unidad canina. Los oficiales arrinconaron al adolescente junto a un gran basurero y uno de ellos le lanzó gas lacrimógeno. El menor, tratando de evadir el efecto del gas dio unos pasos hacia donde se encontraban los policías y en ese instante, seis oficiales que llevaban chalecos antibalas acribillaron a Julio, disparando 25 tiros. Eran las 11:55 del 15 de noviembre. Luego llamaron a los paramédicos, pero cuando estos llegaron Julio ya estaba muerto. Los 12 policías ahi agrupados, bien entrenados y potencialmente superiores en fuerza al escualido jovencito, pudieron haberlo desarmado facilmente sin hacer uso de la fuerza letal. Pero como en el caso de Antonio Arce, Julio Valerio era solo un adolescente hispano. Las comunidades de color han respondido con mayor fuerza a los excesos de la policía, desde el sonado caso de Rodney king en Los Ángeles.

Pero el caso de Julio Valerio no es único. Es quizá uno de los más documentados, pero como él muchos otros han ido quedando en el olvido rápidamente. En Mesa, Arizona, el año 2007, un menor de 15 años que dentro de su casa cambiaba la llanta de una bicicleta utilizando como herramienta un cuchillo de mesa, enfrentó también la muerte, después que su madre llamó a la policía para que le impidieran irse sin su permiso. Un oficial que llegó y lo vio con el cuchillo de mesa encuclillado frente a la bicicleta, se sintió en peligro y lo mató a balazos. En Glendale, ese mismo año, un grupo de oficiales llegaron hasta el hogar de un joven sospechoso de robo; se apostaron en el exterior rodeando la casa y con altoparlante lo conminaron a salir; el muchacho que se encontraba con su madre y una hermana salió frente a la puerta de la vivienda y una lluvia de balas le arrancó la vida. Los oficiales dijeron que habían disparado porque parecía que traía un arma; pero lo que el joven llevaba en las manos era un bote de ´Red bull´. Estos casos, en los que las víctimas de la violencia de Estado eran hispanos pobres; ni siquiera llegaron a las cortes. No pasó nada.

La escalada de exceso de fuerza policiaca e innecesario uso de fuerza letal en Arizona se viene dando desde enero de 1995, cuando 13 oficiales de policía dispararon 89 veces contra Rudy Buchanan Jr en el barrio de South Mountain. Un joven de 22 años de origen hispano y afro americano, que se encontraba armado de un escoperta recortada. Todavía antes, en agosto de 1994 oficiales de policía dieron muerte a tiros al afro americano Edward Mallet en Phoenix; un hombre impedido con dos miembros amputados. En esa ocasión no pasó nada.

Las protestas de la comunidad ante los excesos de fuerza letal policiaca no se escuchan, ni aun en el caso de Rudy Buchanan Jr., cuando esas protestas fueron encabezadas por reconocidos líderes de la comunidad como Earl y Mary Rose Wilcox, Pat Ortiz y Salomón Leija, el silencio oficial reinó. Sin embargo algo tiene que hacerse y quienes pueden hacerlo son sólo los legisladores. Es tiempo de parar los crímenes oficiales y sólo legislando sobre ello se pueden evitar. Es tiempo de que se dicten leyes que protejan la vida de los ciudadanos, aunque quien esté frente a ellos, pistola en mano, este escudado tras una placa. ¡Y dígalo, que yo lo dije!