El presidente Donald Trump rindió su discurso del Estado de la Unión, por primera vez ante una Cámara de Representantes controlada por demócratas, y consciente de que ahora si existe oposición en el gobierno, dedicó buena parte de su tiempo a hacer llamados a la unidad, la cooperación y el bipartidismo; y aunque propuso cerrar heridas, no levantó la bota del rostro de los más débiles; trató de satanizar nuevamente a los inmigrantes vinculándolos con la criminalidad como en el caso del metro de Nueva York con el que ilustró su perorata. Redundó nuevamente en el asunto del muro en la frontera con México y pidió que se cerrara la investigación de la trama rusa, llamándola «ridícula y partidista». Al final, tras una hora y 22 minutos de palabreo, no convenció a nadie de la grandiosidad de nuestra economía, y mientras llamaba a la unidad sus propuestas seguían abonando al odio racial y la polarización.

El discurso de Trump no ha cambiado, es el mismo que pronunció en su campaña política y durante los últimos dos años de gobierno pero su entorno, en cambio, si ha cambiado. Los republicanos han logrado mantener hasta ahora el control del Senado, pero en la Casa de Representantes ya son una minoría y eso quedó bien marcado durante el evento, cuando la senadora Nancy Pelosi se encontraba a sus espaldas, sonriendo con sus vanidades y no haciendo eco del aplauso gratuito de los cortesanos.

“Juntos podemos romper con décadas de bloqueo político. Podemos acabar con viejas divisiones, curar viejas heridas, construir nuevas coaliciones”, dijo un Trump políticamente debilitado. “Debemos rechazar la política de la venganza, la resistencia y la retribución y abrazar el potencial ilimitado de la cooperación, el compromiso, el bien común”; pero ese llamado a la unidad sonó en falso cuando los argumentos que le siguieron, fueron para alimentar la división y el espíritu de intolerancia hacia los inmigrantes y hacia los derechos de las mujeres y de los que menos tienen; pidiendo el apoyo de los demócratas para la espiral arancelaria, las nuevas restricciones al aborto y la mano dura contra la inmigración irregular.

“En el pasado, la mayoría de la gente de esta sala estaba a favor de un muro. El muro adecuado nunca se construyó. Lo haré yo”, prometió; siendo aun consciente de que prometía en falso, porque sin el control de la Cámara baja, no puede aprobar el presupuesto necesario.

El discurso del Estado de la Unión debió haberse pronunciado desde el pasado 29 de enero como lo citó la senadora Pelosi; pero no pudo ser dado que la Administración estaba parcialmente cerrada, como parte de los estratagemas del presidente, para tratar de obligar a la legislatura a aprobar el negocio del muro. Y desde luego, durante el mensaje no dejó de mencionar su anhelada muralla en varios momentos, como única prescripción contra la inmigración ilegal, a la que tampoco dejó de vincular con la delincuencia.

Y tratando de administrar sentimientos a favor de sus propósitos, saludó en el público a una familia cuyos abuelos octogenarios habían sido asesinados por un inmigrante sin papeles. Los hizo levantarse y recibir una ovación. “Ninguna vida americana debería perderse porque nuestro país fracasó a la hora de controlar su peligrosa frontera”, chilló. Esto último, fue acertadamente respondido por Stacey Abrams, elegida por el Partido Demócrata para dar la réplica al discurso sobre el estado de la Unión de Donald Trump; quien al respecto dijo: “Estados Unidos es más fuerte por la presencia de inmigrantes, no de muros”.

Trump ha terminado su segundo año de gobierno muy debilitado por 17 investigaciones, entre las que destaca la de la trama rusa, que busca esclarecer las negociaciones entre su equipo y Moscú, para manipular los comicios electorales de 2016 y llevarlo a la Casa Blanca. Sobre esto, el millonario presidente pidió el fin de las “ridículas investigaciones partidistas”, las cuales, amenazó, pueden dar al traste con la buena marcha de la economía.

La división que siempre ha generado estaba presente: por un lado los aplausos fáciles de los republicanos y por otro los rostros escépticos de los demócratas. Esa misma división se observaba en el testimonio de los invitados; la primera dama, Melania Trump, invitó a un niño que ha sido objeto de bullying en su escuela por apellidarse Trump; la joven demócrata Alexandria Ocasio-Cortez llevó a la activista Ana María Archila, quien se hizo famosa el pasado septiembre por su sonada protesta al senador Jeff Flake en un ascensor, en plena batalla por el nombramiento del conservador Brett Kavanaugh como nuevo juez del Supremo. El senador de Florida, Marco Rubio, trajo a Carlos Vecchio, nombrado representante en Washington por Juan Guaidó, a quien Trump acaba de reconocer como presidente venezolano, en oposición a Nicolás Maduro; la precandidata presidencial Kirsten Gillibrand se acompañó de Blake Dremann, un soldado transgénero condecorado que, si las políticas de Trump siguen adelante, ahora ya no podrá enrolarse en el Ejército.

El gobierno de Trump ha hecho cambios que no se tocaron: hay políticas regresivas en materia de aborto y de la comunidad LGTBI; la mayor rebaja de impuestos desde Ronald Reagan favoreciendo sobre todo a los que más tienen; los compromisos medioambientales de Barack Obama han sido borrados y la política exterior ha dado un giro de 180 grados, rompiendo el acuerdo nuclear sobre Irán, trasladando de manera provocadora la sede de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén y replegando las tropas en Siria contra el criterio del Pentágono y de los aliados. Los problemas torales de la nación no se tocaron. El mensaje del presidente nos dejó más sinsabores que estímulos… ¡Y dígalo, que yo lo dije!