El edificio del Departamento de Policía se advertía silencioso, apocado. De vez en cuando un uniformado cruzaba la amplia entrada para luego perderse entre las luces de la Fifth Street, saturada de negocios y surcada por los autos en movimiento.

En la acera, fueron llegando mujeres portadoras de pancartas, jóvenes estudiantes cosmopolitas, religiosos solidarios y hasta una botarga con máscara de toro que sumó su exaltación al descontento, que poco a poco fue estallando en bullicio.

Una pareja de edad madura apareció y se plantó al extremo del grupo ya reunido. Se les advertía cansados, tristes en extremo, como sumergidos en el crepúsculo que poco a poco iba cayendo sobre ellos.

—Son Juan Antonio Arce y Sandra González, los padres del muchachito asesinado por la policía—, comentó Lucía Canela, la vocero de Puente Arizona.

Durante todo el tiempo que duró la protesta se veían anonadados, hundidos; la mirada perdida entre lágrimas. No quisieron dar entrevista, sólo por un momento, Sandra dejó escapar casi murmurando, su agradecimiento a los concurrentes, por estar ahí y por recordar a su hijo. “Ellos no solo mataron a Antonio”, dijo. “Mataron a toda mi familia”, y calló como temiendo romper su propia vida con una sola palabra más.

María Castro dirigente de Puente y Luke Black de Poder en Acción expresaron por altavoces el reclamo.

Exactamente un mes atrás, Antonio Arce, un adolescente de 14 años fue asesinado a balazos por el oficial de policía de Tempe Joseph Jean; quien le disparó su arma reglamentaria mientras corría por el callejón, llevando una pistola de juguete que había sustraído de un vehículo. La bala pegó en su espalda entre sus omóplatos y le arrancó la vida.

Su pasado, su presente y su porvenir aniquilados en un instante por el amilanamiento de un oficial que dijo sentirse en peligro. “Se necesita ser muy cobarde para matar a un niño por la espalda”, sintetizó una mujer, mientras plasmaba su protesta con un gis sobre la acera.

La multitud se hizo a la calle y como una inmensa mar enfurecida, decenas de voces se mezclaron en un mismo reclamo: ¡Justicia para Antonio! ¡Sin justicia no hay paz! ¡Justicia para Antonio! Todo lo que dormía fue despertado, todo lo que vegetaba fue llamado a la vida… Un murmullo de dolor colectivo, de indignación humana, de furia torrencial, sacudió las aceras del centro de Tempe la noche del viernes 15.

La Avenida Mill que extendía la línea ondulosa de sus cafés de estudiantes, escuchó resonar las consignas y los gritos de cólera contra quienes dieron la muerte, antes que proteger la vida. Algunos transeúntes cosmopolitas se sumaron al grupo que regresó al edificio policiaco para dejar en claro que no cesarían en sus demandas…

Por cierto que el fin de semana estuvimos en la Taquiza Macehualli, que cada dos meses se lleva a cabo, para recaudar fondos con los cuales financiar el programa de radio “La Hora de los Comités de Defensa del Barrio” que se transmite los lunes de cuatro a cinco de la tarde por la 11.90 AM y la 107.5 FM, dirigida por el activista y columnista colaborador de Prensa Hispana, Salvador Reza, el indomable dirigente de Tonatierra Tupac Enrique Acosta y la decidida Silvia Herrera del Grupo Macehualli.

Y vaya que se trata de una verdadera Pachanga. Esta ocasión fue frente a la casa de Salvador Reza pero cada vez se lleva a cabo en un vecindario diferente, al este y al oeste de la ciudad, e incluso en Salones de la ciudad de Mesa. Según transparentó Salvador, en ocasiones se levantan 600 dólares y en los mejores días hasta tres mil, lo que es muy necesario para sostener un programa de denuncia y de lucha que no recibe un centavo de fondos gubernamentales, y por ello tiene la voz completa.

Y en esta ocasión hubo un derroche de talento, tanto de quienes prepararon los alimentos y el sabroso champurrado, como del desfile de artistas regionales que amenizaron la tarde. Al compas de la música y entre comentarios chuscos de la Güerita Urías que fue maestra de ceremonias, escuchamos canciones muy mexicanas en las voces de Angelina Rodríguez “El Águila Mensajera”, Francisco López y doña María Elena López, dueña de una voz profunda y bravía que se llevó la tarde… Para todos ellos nuestra felicitación y reconocimiento. ¡Y dígalo, que yo lo dije!