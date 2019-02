Un incidente ocurrido en Venezuela la mañana del martes, cuando una entrevista concedida por el Presidente Nicolás Maduro al periodista de Univisión Jorge Ramos, fue repentinamente interrumpida, tras de lo cual el reportero y su equipo fueron detenidos por un lapso de dos horas y su equipo y materiales les fueron confiscados.

Protestamos enérgicamente por estos hechos a los que no podemos sino calificar de un atropello contra la libertad de expresión y nos sumamos al bloque de comunicadores que exige la inmediata devolución de los materiales, incluido el video de la entrevista, sin cortes ni retoques.

Independientemente del estilo con el que Jorge Ramos ejerce su oficio, que pudiera interpretarse como una provocación al presidente Maduro, al adjetivarlo como dictador; éste, al momento de conceder la entrevista debió haber previsto su temática, y prever que sería un diálogo incómodo. El presidente Maduro estaba en su derecho de no conceder dicha entrevista o de suspenderla en cualquier momento; pero no se justifica el hecho de que ese equipo de comunicación haya sido detenido, ni que se les hayan confiscado sus materiales.

Desde este espacio protestamos por estos hechos, a los que consideramos un atropello a la Libertad de Expresión y reiteramos nuestra exigencia de que los materiales sean devueltos, toda vez que Jorge Ramos y los trabajadores de la información que lo acompañaban fueron liberados y deportados de Venezuela.

Jorge Ramos dijo al noticiero radiofónico de Carmen Arístegui: “Nos confiscó todo el equipo, cámaras y tarjetas. Me expulsaron del Palacio de Miraflores. Nos metieron a un cuarto. Me obligaron a entregar mi celular y estuvimos retenidos ahí por más de dos horas”.

Aristegui cuestionó a Ramos, en entrevista al aire, “te quedaste en el punto donde decías que empezaste la entrevista con Nicolás Maduro, una entrevista por supuesto dura. No podía ser de otra manera y menos viniendo de ti, en estos momento; y nos quedamos donde le dijiste ‘¿Cómo le debo llamar, presidente o señor Maduro?”

Ramos prosiguió: “Claro, le pregunté si le llamaba presidente o le llamaba dictador como millones de venezolanos y a partir de ahí empezamos a hablar sobre los fraudes que hubo en el 2013 y el 2018, algo que niega, o los cientos de muertos que le han achacado a su jefe de inteligencia o las violaciones a los derechos humanos, en fin, hasta que llegamos, después de 17 minutos, Carmen, al tema de la crisis humanitaria que hay en su país, que el niega, niega que la gente esté en una verdadera hambruna y que se esté muriendo en los hospitales; yo lo vi el día anterior y entonces le presenté, Carmen, un video que yo había filmado el domingo anterior en donde tres muchachos se van detrás de un camión de basura y empiezan a agarrar la ‘basura de la comida’ (SIC) esto va absolutamente en contra de lo que él me estaba diciendo. Y una vez que le muestro el video, él se para, trata de tapar el video de mi iPad donde se lo estaba mostrando y se terminó la entrevista. Yo le digo que él no quiso contestar las preguntas y que se eso es lo que hacen los dictadores no los demócratas y se fue, y a partir de entonces vino su Secretario de Comunicaciones que se llama Jorge Rodríguez y el dijo, imagínate tú que eres una periodista que no se deja nunca, dijo ‘yo no autoricé esa entrevista’, él esperaba otro tipo de entrevista y entonces nos confisco todas las cuatro cámaras, todo el equipo ya no hay cintas de video sino tarjetas de video, nos quitaron todas las tarjetas de video y todos nuestros celulares. Me expulsan del Palacio de Miraflores y antes de salir me meten a un cuartito de vigilancia donde me exigen que les de mi teléfono celular y les de la clave y me niego a hacerlo. Apagan la luz del cuarto y entra un grupo de agentes para quitarme por la fuerza mi iPad y mi teléfono celular al igual que el de la profesora María Martínez, y estuvimos detenidos, Carmen, yo y el equipo de Univisión, siete personas, durante más de dos horas”.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard con prontitud demandó la liberación de Ramos y demás detenidos y exigió la devolución de su equipo y materiales.

En la Ciudad de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su rueda de prensa matutina: “Nosotros somos partidarios de la libertad de expresión, del respeto que debe de haber para el ejercicio libre del periodismo en México y en el Mundo, eso es lo que puedo señalar. Desde ahora le expreso mi solidaridad (a Jorge Ramos), desde aquí, lo que no quiero es involucrarme en un asunto que está muy polarizado”.

López Obrador también asentó que “la cancillería de México tiene autonomía y respaldo lo que ellos sostuvieron”, acentuando una exigencia de que sean devueltas las cámaras y materiales a Jorge Ramos y su equipo. “Pero no voy a abordar más sobre el tema, porque me metería yo a un terreno que no nos corresponde”, concluyó el mandatario mexicano.

Por su parte, el Ministro de Comunicaciones Cultura y Turismo de Venezuela, Jorge Rodríguez calificó el incidente como “un show y un montaje falso positivo inventado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, a una corporación mediática falseando este lunes una presunta retención de un equipo periodístico en el Palacio de Miraflores en Caracas”. Estos argumentos no convencen ni son una salida adecuada al problema; exigimos además de la devolución del equipo y materiales confiscados, una explicación del presidente Maduro, sobre estos sucesos que desde ya calificamos como un atropello a la libertad de expresión. ¡Y dígalo, que yo lo dije!