Es un hecho, que no admite réplica, que el mundo y la humanidad siempre estamos cambiando. Y en este ir y venir de las tendencias, en la actual civilización en que nos tocó vivir. Es un hecho que este año, asistimos al sepelio de la globalización. Es decir: el sueño de muchos de hacer del mundo un lugar sin fronteras, con caminos abiertos a la libre empresa, a la cohesión de las naciones en un solo espacio económico, financiero y cultural, se han ido por los deslizaderos del retrete. Hay dos elementos que lo dejan de manifiesto: la dimisión de Gran Bretaña a continuar en la Unión Europea y el arribo inminente de Donald Trump a la Casa Blanca.

Este último, que es el que más de cerca nos tocará vivir, está abiertamente definido como el despertar del sueño liberal de la integración globalizadora. Esto debe quedarnos muy en claro. En principio porque el ideario de Trump representa el regreso al proteccionismo económico; una revisión de los Tratados de Libre Comercio que sabe a renuncia; y la construcción de una chinesca muralla fronteriza que vendrá a remarcar la división y el alejamiento en el vecindario hemisférico. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca terminará el anhelo de encausar las esperanzas colectivas hacia un destino común que permitiera realizar las expectativas de bienestar para todos.

Vienen tiempos de repliegue al interior de las fronteras y de regreso al tribalismo político en el que uno de sus impulsores, por no decir el principal será la xenofobia violenta. No duró más de 35 años. Fue iniciada por los presidentes Ronald Reagan y Margaret Thatcher, liquidando el Estado de bienestar, privatizando las empresas estatales, anulando la fuerza sindical obrera y sustituyendo el proteccionismo del mercado interno por el libre mercado, elementos que habían caracterizado las relaciones económicas desde la crisis de 1929.

Su antecedente histórico más directo fue el; liberalismo económico del siglo XIX, con definidas diferencias marcadas principalmente por la ilusión colectiva de la globalización, su función ideológica legitimadora y su encumbramiento como supuesto destino natural y final de la humanidad. Hoy, la globalización ya no representa más el paraíso deseado en el cual se depositan las esperanzas populares ni la realización del bienestar familiar anhelado. Los mismos países y bases sociales que la enarbolaron décadas atrás, se han convertido en sus mayores detractores.

Y ¿qué es lo que está por llegar? Imposible saberlo, pero para nuestra comunidad, no se advierte un futuro promisorio, cuando el poder recaerá, casi con absolutismo en un presidente que fundamentó su campaña en premisas como estas: Los inmigrantes le quitan los trabajos a los estadounidenses. En virtud de que existe un número muy limitado de empleos, por lo tanto, un mayor número de personas inmigrantes traerá consigo mayor competencia que, a la par, presionará a la baja los salarios. Los trabajadores indocumentados, extranjeros, particularmente los mexicanos que constituyen la mayoría, son viciosos, violadores y criminales, por lo que se degrada la vida social de los norteamericanos. Los sindicatos norteamericanos están en contra de la inmigración porque perjudica la clase trabajadora norteamericana y blanca. Los inmigrantes no pagan impuestos. Son una carga para la economía, Envían remesas a sus países de origen “perjudicando” a Estados Unidos. Son un “peligro” porque están invadiendo a este país.

Nada de eso es cierto. Fueron solo mitos, falacias, argumentos sin base sólida y responsable, pero que respaldadas por los medios masivos de comunicación y la imagen triunfalista del candidato, impactaron con tino las mentes y conciencias del pueblo norteamericano, provocando un resultado electoral que ahora se traduce en incertidumbre.

Habrá que esperar, pues, a que asuma el poder del Estado el nuevo presidente en este enero que está por iniciar, pero no para “saber” qué es lo que se propone hacer durante su mandato, o para descubrir cuáles son sus “verdaderas intenciones”, como sugieren algunos desentendiéndose de las realidades constituidas, sino para conocer la forma concreta que va a asumir su praxis tanto al interior de Estados Unidos, frente a su propia clase obrera, a sus ciudadanos, a los indocumentados, los inmigrantes, en materia de las políticas de salud, salariales, de educación y de bienestar social entre otras. De la misma manera para ubicar en el plano internacional la praxis de su política exterior frente a las grandes potencias del orbe y de regiones como América Latina.

Respecto a México es muy fácil: ¡ya están trazadas las coordenadas fundamentales —apoyadas por el empresariado y la partidocracia de ese país— de subyugación y de dependencia a la égida económica y política norteamericana con el apoyo incondicional del gobierno mexicano y de su clase dominante! ¡Triste realidad! ¡Y dígalo, que yo lo dije!