Bertrand Russell (1872-1970), filósofo analítico, matemático y escritor inglés, ganador del Premio Nobel de Literatura, escribió alguna vez en sus consideraciones éticas: “La humanidad tiene una moral doble: una, que predica y no practica, y otra, que practica pero no predica”. Y esa tendencia de los hombres a ejercer una doble norma en el trato dado a diferentes grupos de personas, es decir, la de permitir ciertas acciones o conductas a algunos sujetos y a otros no, es tan común que a través de la historia se viene ejerciendo desde la antigüedad, como algo normal y común, no obstante que se trate de un criterio que viola la imparcialidad, que es un principio de la justicia destinado a evitar el favoritismos.

Lo vemos a diario, la sociedad resulta implacable para condenar la doble moral, pero en la práctica suele ejercerla como algo cotidiano. Lo vemos por ejemplo, en la sociedad patriarcal, donde los hombres condenan el adulterio, mientras se permiten tener una amante, en cambio no le otorgan el mismo derecho a sus esposas.

Esta divagación sobre la doble moral es muy aplicable en la sociedad norteamericana, en relación a los criterios que se ejercen para contratar trabajadores, cuando se trata de posiciones que exigen grandes esfuerzos mientras que se cotizan con ínfimos sueldos, o que están catalogados como de muy baja categoría. Para esas posiciones, muy poco empacho provocan a los empresarios y administradores la contratación de personas a las que su condición migratoria no les permite trabajar y que por lo tanto no pondrán límite a sus esfuerzos y lo harán por una paga muy por debajo de lo estipulado por las leyes. Claro está que se protegerán simulando desconocer la situación migratoria de esos individuos a los que han contratado.

Y este tema viene al caso y cobra vigencia, con el escándalo que ha provocado la designación hecha por la Casa Blanca, de Andrew Puzder para liderar el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, después que se comprobó que el personaje había empleado tiempo atrás a una sirvienta indocumentada; como si se tratara de un caso aislado y asombroso, cuando es igualmente sabido que ciertos magnates y ahora metidos as políticos de primer nivel, hicieron sus cuantiosas fortunas a través de empresas inmobiliarias que también aprovechaban la mano de obra barata del indocumentado.

La nominación de Puzder, un magnate de la comida rápida en California, jefe de las empresas Carl’s Jr. y Hardee’s se ha estancado en el Congreso por esa causa. Puzder admitió que había contratado en su hogar ‘una ama de llaves’ que era indocumentada, pero cuando esto se supo, tras una investigación publicada en el ‘Huffington Post’, afirma que él y su esposa la dejaron sin empleo reembolsaron los impuestos al IRS y realizaron papeleo para tratar de normalizar su estatus.

Pero este caso no es aislado, sino que se trata de algo habitual, común, un ejemplo de la doble moral de la sociedad americana.

Recordemos a Linda Chávez, quien había sido nominada por George W. Bush para la Secretaría del Trabajo, y cuya nominación se retiró después de conocerse que tenía una sirvienta guatemalteca e indocumentada, viviendo y trabajando en su casa. Otro caso fue el con ocido como “nannygate” y es el de Zoe Baird quien había sido seleccionada por Bill Clinton para Procuradora General, pero se descubrió que una ‘Nanny’ empleada en su hogar era indocumentada y la nominación le fue retirada. Y aunque para muestra un botón basta, vale recordar el resiente caso de Wilbur Ross, nominado por la actual administración para el Departamento de Comercio, a quien se comprobó que tenía trabajadores domésticos indocumentados trabajando en su hogar, y también salió con que no estaba enterado de su estatus migratorio y que ya había pagado al IRS los impuestos aplicables a sus empleados. Esto nos hace recordar aquel viejo aforismo latino: “Quod licet Iovi, non licet bovi” (‘Lo que es lícito para Júpiter no es lícito para todos’), es decir que las normas de comportamiento que la élite del poder se aplica a sí mismos son muy relajadas, pero las que se aplican a las masas son bastante ásperas. O sea, una doble moral a secas. ¡Y dígalo, que yo lo dije!