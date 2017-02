Al iniciar esta semana, el lunes 13, nos enteramos de la renuncia de Michael Flynn, el teniente general retirado como asesor de la Casa Blanca en materia de Seguridad Nacional. A Flynn le bastaron tres semanas para hacer las cosas mal. Mentir a sus superiores y abusar de la confianza del vicepresidente Mike Pence, quien le dio el espaldarazo en televisión y quedó bastante mal parado. Flynn ya antes, formó parte del equipo del Presidente Barack Obama, pero fue dado de baja por insubordinación, durante la primavera de 2014. Prácticamente la posición de Flyn era en Inteligencia Militar, pero su formación y especialización como espía no fueron garantía de lealtad y al parecer el hombre, tenía demasiados compromisos en el extranjero… Con la seguridad nacional en ese tipo de personas, ¡Dios nos agarre confesados!

Y en el capitolio federal, el senado aprobó la designación de Steve Mnuchin como jefe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Con 53 votos a favor y 47 en contra Mnuchim quedó listo para trabajar en la reforma fiscal prometida por la Casa Blanca cuyo énfasis será imponer a los que menos tienen el peso del gasto gubernamental y el aligeramiento de las cargas impositivas a los que más tienen. Curiosa justicia social le espera a la sociedad estadounidense, cuando todo está encaminado a facilitar el enriquecimiento sin medida de las meas grandes fortunas y el empobrecimiento paulatino de la ya de por sí muy golpeada clase media.

El multimillonario Mnuchim, que trabajó para Goldman Sachs entre 1994 y 2002 antes de trasladarse a Hollywood para dedicarse a producir películas como “Avatar” (2009) o “American Sniper” (2014), ha sido criticado entre muchas otras cosas porque ocultó al Senado cerca de 100 millones de dólares en activos. También fue cuestionado su rol como director de un fondo de inversión con sede en las Islas Caimán, un conocido paraíso fiscal en el Caribe. Mnuchin desde luego lo negó, pero…

El Secretario del Tesoro, es alguien de quien todos los estadounidenses esperan un trabajo imparcial, igualitario y honesto; pero la trayectoria del nuevo Tesorero no parece estar acorde con esas cualidades; hay que recodar su regreso al sector financiero en 2009 con la compra de la entidad en bancarrota IndyMac, que rebautizó en plena crisis inmobiliaria como OneWest y logró vender con suculentos beneficios en 2015. La operación desató polémica debido a los “métodos abusivos” del banco para llevar a cabo las ejecuciones hipotecarias. De esa manera, mientras millones de familias estadounidenses perdían sus trabajos, ahorros, pensiones y viviendas, el amasaba una gran fortuna.

Mnuchim ya está integrando desde hoy un equipo de multimillonarios y especuladores para preparar su bajada a los impuestos de las empresas más poderosas, el incremento del límite del endeudamiento federal, la reducción de normas y reglamentos y las renegociaciones de los tratados de libre comercio…

Y por cierto que el Departamento de Seguridad Nacional ha dado a conocer en un reporte interno que ‘La gran muralla’ para cuya construcción ya fue emitida una orden ejecutiva, y que bordeará la frontera entre México y Estados Unidos tendrá un costo de 21.600 millones de dólares y su edificación se llevaría a cabo en tres años y medio. Nada que ver con los 12.000 millones que se dijo que costaría, durante las campañas políticas, ni con los 15.000 que habían estimado los líderes republicanos Paul Ryan y Mitch McConnell. El informe también adelanta que el Congreso deberá prever el financiamiento entre abril y mayo y que de inmediato se buscará a los contratistas para iniciar la edificación en septiembre.

En la Casa Blanca se ha presumido que el muro ya está siendo planificado y delegaciones del congreso están realizando recorridos por la frontera para contemplar las exenciones que se deberán hacer a las leyes ambientales para la construcción del muro que romperá la biodiversidad en algunas áreas y podrá desencadenar la desaparición de varias especies de vida silvestre; además que ya se dan pasos en la selección de contratistas y las negociaciones de compra del acero que será utilizado en la edificación.

Este aumento en el costo anunciado por Seguridad Nacional, de debe a que además de los costos de edificación, no se había tomado en cuenta la adquisición de terrenos privados. Esta magnífica ‘Gran muralla’ y eso puede jurarlo usted, terminará súper-enriqueciendo aún más a ciertas familias archimillonarias del ramo hipotecario y multiplicando la deuda pública de la república vecina, para liquidar el financiamiento de la obra. Para que México dijera ¡No! Definitivamente, se necesitaría un Cárdenas y el presidente Peña Nieto, no calza de ese número. ¡Y dígalo, que yo lo dije!