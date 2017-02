Hay una tendencia en el capitolio de Arizona a alinearse a las políticas antiinmigrante que están siendo implementadas por la Casa Blanca; pero simultáneamente son cada vez más las personas que se están organizando en grupos para resistir y contrarrestar esas acciones. Y uno de esos grupos recientemente creados, cuyo objetivo es mantener vigiladas las acciones de los legisladores es el denominado organización LUCHA, que está siendo coordinado por Alejandra Gómez.

Ella dijo recientemente que los legisladores de Arizona son representantes de las comunidades que conforman la sociedad arizonense, y es en torno a los intereses de sus representantes, que tienen que alinearse y no con la Casa Blanca. “Es muy importante que estos legisladores escuchen el mensaje de que no estamos de acuerdo con que ellos se estén alineando con las políticas del presidente. Es muy importante que sepan que vamos a estar aquí peleando”.

Y lo dicho, hecho: ya comenzaron a realizar manifestaciones frente al capitolio del estado, mostrando en pancartas, los nombres de aquellos legisladoras que están pateando al pesebre, es decir, apoyando las políticas federales en las áreas de inmigración, educación y derecho al voto; es decir, pisoteando en lugar de representar a los contribuyentes de cuyos impuestos viven, y viven muy bien.

La Organización LUCHA también está pendiente de los movimientos legislativos, analizando las propuestas de ley que son sometidas, como la que pretende quitar a los inmigrantes indocumentados la facilidad de salir bajo libertad condicional, así como otra que pretende poner meas oficiales en las escuelas. Maestros son los que hacen falta y bien remunerados, no oficiales que constituyan la fuerza represiva y de deportación contra los mismos inmigrantes y sus familias.

Muchos de los estudiantes que son hijos de indocumentados están preocupados, temiendo que si sus padres llegan a dejarlos o recogerlos en las escuelas pueden ser detenidos ahí fuera. Todo esto, quienes pueden evitarlo son los legisladores, quienes implementan las leyes con las que debe de regirse el Estado.

Ya es bastante con las nuevas medidas que está estableciendo el Departamento de Seguridad Nacional con la intención de detener y deportar agresivamente a los inmigrantes. El pasado viernes el secretario John Kelly firmó dos documentos que ponen en marcha el agresivo plan de la Casa Blanca para combatir la inmigración no documentada.

Los planes de Kelly son los de contratar a miles de agentes adicionales de patrullaje fronterizo, ampliar la lista de prioridades de arresto y deportación inmediata y reclutar agentes locales para realizar las detenciones. “El incremento de la inmigración ilegal en la frontera sur ha rebasado la capacidad de las agencias federales y los recursos, y ha causado vulnerabilidad de la seguridad nacional a Estados Unidos”, argumentó Kelly en justificación de sus acciones.

Según la información divulgada en la Casa Blanca, Kelly pretende contratar de manera expedita a 10,000 agentes policiacos y 5,000 agentes de la Patrulla Fronteriza adicionales.

Quienes también se encuentran en riesgo son los residentes permanentes. El estatus de Residente Permanente (tarjeta verde) puede perderse si se comete un acto que lo haga expulsable de los Estados Unidos bajo la ley. Esos actos están contemplados en la Sección 237 ó 212 de la Ley de Inmigración y Naturalización, y comprenden entre otros: si usted se muda a otro país con la intención de vivir allí permanentemente; otra causa que puede poner en riesgo la residencia permanente es permanecer fuera de Estados Unidos por más de un año sin obtener un permiso de reingreso o una visa de residente que regresa. Sin embargo, para determinar si usted abandonó su estatus, cualquier período de ausencia fuera de Estados Unidos puede ser considerado, aun cuando fuera menos de un año’. También, según USCIS: ‘Permanece fuera de Estados Unidos por más de dos años después de expedirle un Permiso de Reingreso sin haber obtenido una visa para residente que regresa. Sin embargo, para determinar si usted abandonó su estatus, puede ser considerado cualquier período de ausencia fuera de Estados Unidos, aun cuando fuera menos de un año’. USCIS agrega otra causa que puede ser considerada como abandono de la residencia permanente: ‘No presentar declaraciones de impuestos mientras vive fuera de Estados Unidos durante cualquier período’. Siempre se recomienda que quienes tengan dudas, consulten a un abogado ya que cada caso es especial. Asimismo, pondría en riesgo su residencia permanente votar como ciudadano norteamericano ya que los residentes permanente no están autorizados a ejercer el sufragio. De igual forma, si usted comete un delito que no necesariamente tiene que ser grave o si lo arrestan con una sustancia controlada, usted puede ser sujeto a deportación y perder su residencia’. Otra situación que puede poner en riesgo la residencia permanente es si el beneficiario ha cometido fraude en el proceso de solicitud y esta acción es descubierta por las autoridades migratorias. Es muy importante que ‘si usted cree que puede ser removido de Estados Unidos o está arrestado por un delito, consulte con un abogado de inmigración inmediatamente’

La situación de la comunidad inmigrante es grave, y peor tiende a ponerse; todas las medidas que se asuman para evitar problemas, son pocas; y todas las acciones de lucha y resistencia que se den, tienen un valor y un efecto. Es tiempo de actuar, pacífica, tranquila y legalmente, pero con unidad e inteligencia. Es tiempo de luchar y resistir… ¡Y dígalo, que yo lo dije!