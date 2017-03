Las intolerancias, los abusos, las discriminaciones contra todo aquello que parece diferente, sean inmigrantes, refugiados, indígenas, mujeres, afro-descendientes, LGBT o izquierdistas; están destrozando el tejido social de la convivencia humana.

Están desgarrando la coexistencia, la convivencia, las relaciones entre seres humanos; y eso es decadencia.

Lo dijo el martes por la noche Andrés Manuel López Obrador en Phoenix: “Tenemos que hacer un frente entre todos para enfrentar el odio y esas medidas racistas y violadoras de derechos humanos, vamos a convocar, En nuestro movimiento hay simpatizantes, militantes de todas las religiones, hay evangélicos, de todas las denominaciones, hay católicos, hay también libres pensadores tenemos que unirnos para el fortalecimiento de valores morales, culturales, espirituales, esta lucha es para mejorar en lo económico, en lo social, buscar el bienestar material, pero también el bienestar del alma, más en estas circunstancias, enfrentado el autoritarismo, necesitamos fortalecer valores, por eso se va a convocar un diálogo ecuménico, interreligioso y también que participen libres pensadores para unir voluntades y defender a los migrantes en estas tierras, con la puesta en práctica del principio universal de la fraternidad. Tenemos que unirnos”.

En nuestra actualidad no parece haber más unidad ni más alianzas que las que tejen los intereses económicos. La cultura del capital que no ofrece incentivos para que cultivemos la convivencia humana, sino para que la apuñalemos con la daga del individualismo. En los Estados Unidos, la figura presidencial ha levantado el estandarte del “Primero Estados Unidos”, sin otro sentido que el de “sólo Estados Unidos”; cuando en realidad somos una colectividad de naciones, una humanidad diversa y diversificada que tiene que coexistir en una casa común; un mundo donde los muros solo sirven para que sus constructores multipliquen sus riquezas.

Necesitamos rescatar la convivencia de todos, con todos los que habitamos de esa misma Casa Común, pues tenemos un origen y un destino comunes.

Enfrentándonos, violando los derechos, discriminándonos o minando el tránsito por la vida, solo estamos dando pasos por un sendero que podría ser trágico no sólo para nosotros, sino para la vida en la tierra.

Y los primeros que debemos buscar la unidad, somos nosotros mismos, la comunidad inmigrante. AMLO fue claro en su mensaje: “paisanas y paisanos —dijo , no dejemos solos a los migrantes, a mí me da mucho gusto que ustedes estén aquí, pero no hay perder nuestra sensibilidad, tenemos que ser siempre muy fraternos y muy humanos; no decir que yo ya arregle mis papeles, no tengo problemas, y le doy la espalda al que sufre, eso no, tenemos que ser muy fraternos, tenemos que estar muy unidos, darle la mano a quienes por necesidad abandonan sus pueblos, sus familias, sus costumbres y culturas, a quienes, sin más delito que el de mitigar el hambre y la pobreza, enfrentan grandes y graves humillaciones, abusos y (muchas veces) pierden hasta la vida”.

Debemos mantener la unidad, sin perder de vista la convivencia con los demás, incluso con quienes están siendo intolerantes con nuestro pueblo. ¿Qué es la convivencia? La palabra contiene en sí su significado: deriva de convivir, que significa conducir la vida junto con otros, participando dinámicamente de la vida de todos, de sus luchas, avances y retrocesos. En esa convivencia se da el aprendizaje real de la construcción colectiva del saber, de la visión del mundo, de los valores que orientan la vida y de las utopías que mantienen abierto el futuro.

López Obrador dijo en Phoenix que “aunque estemos en una región muy dominada por el conservadurismo, no debemos dejar de recurrir a los buenos sentimientos de los pobladores de los condados de Arizona. La conciencia se adquiere, la toma de conciencia se logra a partir de la información sobre la realidad, por eso es muy importante el derecho a la información, y se adquiere también una mayor conciencia en momentos especiales de lucidez y de racionalidad. El ser humano no es malo por naturaleza; si se le impulsa a la reflexión y a la empatía, actúa con inteligencia y descubre su bondad interior”. Tenemos que esforzarnos para hacer de los extraños compañeros, y procurar conocer su historia y sus sueños. Lo ideal es hacerlos aliados y no excluirlos como a enemigos.

AMLO hizo hincapié en que está demostrado “que por diversas circunstancias –condiciones de pobreza, por ignorancia, por manipulación y otras causas– los seres humanos tardamos a veces en identificar el sentido superior de la existencia, el cual trasciende, va más allá de la satisfacción de nuestras necesidades materiales. Pero nunca es tarde, siempre es posible que de un momento a otro, nuestra conciencia despierte y surja la necesidad de preguntarnos: ‘¿para qué quiero la vida?’”

“Y a partir de este íntimo cuestionamiento puede brotar de cada individuo lo mejor de sí mismo. Es el momento en que por una información recibida o una buena o mala experiencia, se produce en lo personal una especie de declaración de independencia frente a la dictadura de nuestras irracionales o inhumanos instintos y ante las muchas mentiras que hemos aprendido como si fueran verdades. Con estas certezas, debemos insistir en convencer a los estadunidenses, convencer a los estadunidenses que están cegados por el odio contra los migrantes y que desprecian a sus semejantes sin motivo o razón, solo por prejuicios: raciales, de clase, religión o de cultura”.

De esa manera podemos liberarnos de restringir la convivencia solamente a la dimensión humana. Ella posee una dimensión terrenal y cósmica. Podemos lograr que unos y otros aprendamos a convivir con la naturaleza y darnos cuenta de que somos parte del universo y de sus energías. La convivencia podrá hacer de la geo-sociedad, menos centrada sobre sí misma y más abierta a lo superior y a lo futuro, menos materialista y más humanizada, un espacio en el que sea más fácil y más alegre convivir. ¡Y dígalo, que yo lo dije!