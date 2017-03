Hay dos hechos fundamentales: los tiempos que estamos viviendo son cada día mas violentos; hay un clima de violencia virulenta y ese comportamiento no solo está afectando a la humanidad, sino también a la naturaleza.

La violencia social es creciente, tanto en las potencias mundiales como en los pueblos empobrecidos, el número de homicidios que se cometen van rompiendo récords cada año; en el ambiente hay rabia, discriminación, intolerancia, odio y una desigualdad social cada vez más pérfida.

Hemos entrado en una nueva guerra fría que involucra naciones poderosas y poseedoras de arsenales nucleares; la carrera armamentista ha tomado vuelo nuevamente, como si las armas nucleares que ya existen no fueran suficientes para aniquilar toda forma de vida en el planeta.

El comportamiento de los hombres en lo individual no se adapta a la naturaleza, sino que pretende obligar a la naturaleza a adaptarse a él. El objetivo monotemático es la acumulación desmedida de la riqueza, a partir de la sobre explotación de los recursos naturales y de la fuerza laboral de los pueblos.

Ahora naciones que ayer fueron temerosas del terrorismo, han empezado a administrar el terror, no solo invadiendo territorios distantes y provocando masacres transoceánicas, sino desatando cacerías implacables en su propia tierra contra los migrantes indocumentados, y encarcelando a sus propios pueblos sin respetar los derechos fundamentales, utilizando la orden ejecutiva de George Bush el chico, de suspender el habeas corpus, algo que sigue vigente.

Estamos en guerra; y no me refiero a la guerra contra el terrorismo, ni por conquistar nuevos bienes y espacios coloniales, sino en guerra contra la naturaleza, contra el mismo planeta; el cual ya responde a los excesos y agresiones a que se le somete, con oleadas de calor insoportable o nevadas paralizantes, sequías cada vez más prolongadas o inundaciones destructivas.

Pero los nuevos gobiernos desoyen el grito de la naturaleza. Incluso la COP21 de París, que logró algunos acuerdos entre el 30 de noviembre y el 13 de diciembre de 2015, para tratar de detener el calentamiento global; y mientras el Congreso ha vetado las medidas ecológicas tomadas por la administración Obama, la Casa Blanca las desecha como falacias sin sentido.

«Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos dos siglos… estas situaciones provocan el gemido de la hermana Tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo», alertó Francisco de Roma en su encíclica “Laudato Si: sobre el cuidado de la casa común”, en 2015.

Luego, el 12 de julio de 2016 a su regreso a Roma, el Papa volvió a criticar el orden mundial expresando: «hay guerra de intereses, hay guerra por dinero, hay guerra por recursos naturales, hay guerra por el dominio de los pueblos: esta es la guerra. Alguien podría pensar: está hablando de guerra de religiones. No. Todas las religiones quieren la paz. Las guerras las quieren otros. Capito?».

Las naciones más poderosas están ahora en las manos más ambiciosas, carentes de espiritualidad y virulentas. Los Estados Unidos marchan a ritmo acelerado hacia una catástrofe que puede llevarse –entre las patas de los caballos- al resto del mundo; la situación del gobierno de Rusia es todavía peor, con un presidente que pretende desestabilizar al resto de Europa, debilitar las democracias e impulsar los gobiernos de ultraderecha. Putin pudiera ser aún meas peligroso que Hitler. Estamos frente a una gran amenaza.

Recordemos las alertas y el consejo de las inteligencias más luminosas del siglo que antecede, cuando la situación era grave, aunque no tan dramática como la que ahora lidiamos; en aquella carta firmada por Bertrand Russel, Werner Heisenberg, Otto Hahn y Albert Einstein : «vemos con horror que este tipo de ciencia atómica ha puesto en las manos de la humanidad el instrumento de su propia destrucción».

Ahora, a la amenaza atómica contra la especie y el planeta, se suman la amenaza química y la amenaza biológica. Un solo paradigma del puño cerrado.

Hemos olvidado una importante dimensión de la vida, que no es sólo la del cuerpo y de la mente, sino la vida del espíritu que se nutre de bienes no tangibles como el amor, la amistad, la convivencia amigable con los demás, la compasión, el cuidado y la apertura al universo.

«No hay sino un problema, sólo uno: redescubrir que hay una vida del espíritu que es todavía más alta que la vida de la inteligencia, la única que puede satisfacer al ser humano», escribió Antoine de Saint-Exupéry (‘Carta al General X’, “Macondo Libri”, 2015).

El método lo enseño Mallea, el gran pensador argentino: «La violencia se mata con espíritu, aunque esa violencia sea la más activa del mundo y ese espíritu el más pasivo» (Eduardo Mallea, “Obras Completas”. Emecé Editores, Buenos Aires: 1961).

Este mismo paradigma se refleja en el mensaje del lunes por la noche, en Nueva York, de Andrés Manuel López Obrador: «En estos tiempos de adversidad, cuando la opresión gobierna en ambos lados del Río Bravo, ustedes resisten y siguen contribuyendo con su trabajo, sus cualidades y sus principios, al desarrollo de los dos países. Por eso quiero repetirles, con un espíritu de lucha pacífica y una convicción fraterna entre todos los humanos, lo que el general Ignacio Zaragoza dijo a los mexicanos que se aprestaban a defender a su país frente a los invasores franceses: “Tenemos ante nosotros al mejor ejército del mundo pero vamos a triunfar porque ustedes son los mejores soldados de la patria”. No perdamos la esperanza ni la certeza de un mejor futuro. Los mexicanos somos herederos de culturas milenarias y de grandes civilizaciones. Nos hemos sobrepuesto a vasallajes e invasiones, hemos derrotado dictaduras y hemos sido constructores de grandeza. Muy pronto recuperaremos al país y México los recuperará a ustedes». ¡Y dígalo, que yo lo dije!