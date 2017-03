Los números presentados por Andrés Manuel López Obrador en San Francisco, California, el lunes por la noche, los cuales reflejan fielmente el proyecto de la Casa Blanca dado a conocer ante el Congreso por el jefe del ejecutivo estadounidense, desnuda el espíritu de la actual administración y pone de manifiesto un sentido social parcializado a favor de los grandes capitales y en detrimento de los intereses del pueblo norteamericano. “La Casa Blanca quiere que se incremente el gasto militar en 10 %, al mismo tiempo que el presupuesto destinado a la vivienda se reduce 14 %, lo destinado a transporte 13% menos, lo destinado a la educación 14% menos, lo destinado a la salud 16% menos, lo destinado al ramo de justicia 20% menos, lo destinado a la agricultura 21% menos, al trabajo 21% menos, a programas de desarrollo 29% menos y al medio ambiente 31% menos”.

Considerando esto, frente al hecho de que la Casa Blanca insiste en la construcción de un muro y la persecución de los migrantes representará un gasto de 5 mil 300 millones de dólares, casi lo mismo que el total se proyecta presupuestar a la agencia del Medio Ambiente (5 mil 700 millones de dólares), muestra la orientación del actual gobierno y el desinterés por nuestra casa común, el planeta Tierra.

En el discurso pronunciado en San Francisco, una ciudad que se distingue por su pluralidad y su tolerancia, de la cual López Obrador dijo que es la única de los Estados Unidos que figura entre las 30 con mejor calidad de vida en el mundo; el mexicano llamó a seguir tratando de hacer conciencia entre quienes han sido manipulados por la campaña que busca estigmatizar a mexicanos y a extranjeros. “Caminemos hacia el ideal de un mundo sin discriminación, ni fronteras en el que reinen la justicia, la paz y la fraternidad”.

También insistió, como ya antes lo había dicho en Phoenix y en Nueva York, en la necesidad de no solo satisfacer las necesidades materiales, sino también al fortalecimiento de principios sociales, morales, culturales y espirituales. “Ciertamente, nadie puede ser feliz sin trabajo, sin alimentación, sin vivienda y sin servicios de salud. Toda persona en situación de pobreza se ve obligada a resolver primero su subsistencia antes de ocuparse de tareas políticas, científicas, artísticas o espirituales”, dijo AMLO y asumió que el sentido de la vida no debe reducirse únicamente a la obtención de los satisfactores materiales; “no debemos reducir nuestra existencia a la posesión y a la acumulación de bienes y riquezas. ‘No sólo de pan vive el hombre’”, expresó citando a Jesucristo.

También indicó que el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, conduce a una vida vacía y deshumanizada. De ahí que debe buscarse siempre el equilibrio entre lo material y lo espiritual: procurar que a nadie le falte lo indispensable para la sobrevivencia y cultivar los mejores sentimientos y actitudes hacia nuestros semejantes.

Este llamado a la tolerancia y la espiritualidad nos hace recordar uno de los valores inculcados en los orígenes del cristianismo, cuando Jesús nos enseñó que debemos “tolerar que la cizaña crezca junto con el trigo. Solo en la cosecha se hará la separación”. San Pedro, ya apóstol, seguía las costumbres judías: no podía entrar en casa de paganos ni comer ciertos alimentos, pues eso lo haría impuro. Pero, al ser convidado por un oficial romano de nombre Cornelio, acabó visitándolo y constató su profunda piedad y su cuidado por los pobres. Entonces concluyó: “Dios me mostró que ningún hombre debe ser considerado profano e impuro; ahora reconozco verdaderamente que en Dios no hay discriminación de personas, le agrada quien en cualquier nación reverencia a Dios y practica la justicia” (Hechos 10,28-35).

Tenemos pues, que todos los que viven valores no materiales y son fieles a la verdad están seguramente en el camino que conduce a Dios. Cada uno, en su cultura y tradición, vive a su manera la vida espiritual y se orienta por la verdad. Este merece ser respetado y positivamente tolerado. Jesucristo lo dejó dicho: “los verdaderos adoradores han de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Estos son los que el Padre desea” (Jn 4,23).

La tolerancia es un efecto de la espiritualidad y un mandato divino; pero existen dos tipos de tolerancia, una activa y otro pasiva. La tolerancia pasiva es la actitud de aquel que permite la coexistencia con el otro no porque lo desee y vea algún valor en eso, sino porque no lo puede evitar. Los diferentes se hacen entonces indiferentes entre sí.

La tolerancia activa en cambio, es la actitud de quien convive positivamente con el otro porque le respeta y consigue ver sus riquezas, que sin el diferente jamás vería. Entrevé la posibilidad de compartir y hacerse compañero y así se enriquece en contacto y en la convivencia con el otro. Nadie es igual a otro, todos tenemos algo que nos hace diferentes; pero existe la biodiversidad y esto profundamente es válido para la humanidad, donde las diferencias muestran la riqueza de la única y misma humanidad. Podemos ser humanos de muchas formas. El ser humano debe ser tolerante como toda la realidad lo es. La intolerancia será siempre un desvío y una patología y así debe ser considerada. Produce efectos destructivos por no acoger las diferencias. La tolerancia es fundamentalmente la virtud que subyace a la democracia. Esta sólo funciona cuando hay tolerancia con las diferencias partidarias, ideológicas u otras, todas ellas reconocidas como tales. Junto con la tolerancia está la voluntad de buscar convergencias a través del debate y de la disposición al compromiso que constituye la forma civilizada y pacífica de resolver conflictos y oposiciones. Este es el ideal no alcanzado, por el que debemos luchar, es la verdad con la que podemos desengañar a quienes ahora nos desprecian. ¡Y dígalo, que yo lo dije!