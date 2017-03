En 1985, el mandatario ruso Mijail Gorbachov y sus ministros de economía introdujeron las reformas económicas de lo que sería conocido como “La Restructuración” (en ruso “Perestroika”), con la que prácticamente fue desaparecido uno de los files de la balanza económica y política mundial. En 1989 el muro de Berlín fue derribado y quedó al descubierto lo que había detrás de la Cortina de Hierro. El socialismo, que hacía el contrapunto a la economía capitalista fue siendo desarticulado y el capitalismo fue ocupando cada rincón que era despejado por los gobiernos del bloque oriental.

La llegada al poder de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en los Estados Unidos, abrió cada uno de los senderos a la lógica capitalista, liberalizando completamente los mercados, y poniendo fuera de control la compensación que hasta entonces había tenido la economía mundial.

El; Premio Nobel de economía, Joseph Stigliz, apuntó en 2011 que “solamente el 1% de los más ricos hacen funcionar la economía en función de sus intereses” (“Of the 1% by 1%” en Vanity Fair, mayo 2011). Las grandes fortunas del mundo habían iniciado la carrera de la mundialización que traía aparejada la inseguridad laboral, las desigualdades cada vez más profundas, la desestabilización, especulación excesiva, burbujas y crisis financieras y peligros ecológicos, generando miedo al futuro, impotencia, desconfianza y aislacionismo.

Sin embargo, la crisis económica, el ambiente de angustia y el torrente de violencia, terminó por generar ciudadanos dispuestos a oponerse a la injusticia, luchar en la defensa de los intereses generales, salvaguardar el medio ambiente y promover el intercambio, el unionismo y la solidaridad. Estos grupos ciudadanos, conscientes de ser demasiado frágiles para una política de choque, que reclamara el cambio, optaron por la acción no violenta, por la revolución silenciosa.

Grupos de base, fraternidades gremiales, defensas ciudadanas, filósofos, científicos e informadores en posesión de una nueva y poderosa herramienta: Internet y las redes sociales; grupos de ecologistas y defensores de la Casa Común: el Planeta Tierra, han surgido y siguen brotando por todas partes, desnudando y acosando al abuso; analizando y señalando con visión crítica, la corrupción, el abuso y la injusticia ejercidos por el Estado y los señores del poder.

En este contexto, ha surgido un nuevo movimiento denominado “Los convivialistas”, que experimentan un nuevo modelo de economía basado en el intercambio y la solidaridad. Un grupo que ya reúne a más de treinta y dos centenares de personas en todo el mundo, las cuales buscan vivir juntas cuidando unos de otros y cuidando también de la naturaleza, la biodiversidad y el ordenamiento ecológico; no cerrando los ojos a los problemas y conflictos, sino transformándolos en factores de dinamismo y creatividad.

El proyecto (véase www.lesconvivialistes.org) esta sustentado en cuatro principios:

1. Principio de la común humanidad: el cual sostiene que con todas las diferencias existentes, la humanidad es una sola y debe mantenerse unida.

2. Principio de la común socialidad: el ser humano es un ser social y vive en diversos tipos de sociedades que deben ser respetadas.

3. Principio de individuación: aun siendo sociales, cada uno tiene derecho a su individualidad y singularidad, siempre que esta no perjudique a los demás.

4. Principio de la oposición ordenada y creadora: la oposición de los diferentes es legítima, pero sin hacer jamás de la diferencia una desigualdad.

Es un gran desafía con implicaciones políticas, económicas, éticas y ecológicas, pero debe tomarse tarea de acción; debe empezarse desde abajo, con pequeñas unidades de producción orgánica, con bio-regionalismo, con la generación de energía a partir de los desperdicios, con sentido de autolimitación y justa medida. Es indispensable acumular energía, para, cuando llegue el momento hacer la gran transformación.

El concepto de la convivialidad fue desarrollado por Ivan Illich (1926-2002) en la obra “La Convivialidad” (1975). Este gran pensador austriaco explicó que la convivialidad consiste en la capacidad de hacer convivir las dimensiones de producción y de cuidado; de efectividad y de compasión; de modelado de los productos y de creatividad; de libertad y de fantasía; de equilibrio multidimensional y de complejidad social: todo para reforzar el sentido de pertenencia universal.

Habrá un nuevo pacto natural con la Tierra y social entre los pueblos. El primer párrafo del nuevo pacto será el sagrado principio de la autolimitación y de la justa medida; después, el cuidado esencial de todo lo que existe y vive, la gentileza con los humanos y el respeto a la Madre Tierra. Es posible organizar una sociedad buena, una Tierra de la buena-esperanza en la cual las personas prefieren cooperar y compartir en vez de competir y acumular ilimitadamente.

El sendero que hemos seguido hasta ahora, nos ha llevado a una terrible crisis económica, de credibilidad, de espiritualidad; a la creación de un ambiente violento, donde el hombre no solo abusa del hombre sino también de la naturaleza y de la vida. ¿Qué clase de mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Más preocupante aún: ¿Qué clase de hijos vamos a dejar al mundo? Es el momento de la acción. ¡Y dígalo, que yo lo dije!