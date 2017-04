La visita del fiscal Jeff Sessions a Arizona, esta semana, primero a Nogales, donde encabezará un recorrido por la ruta de los inmigrantes, de acuerdo al trazo que de ella haga la Patrulla Fronteriza; luego, por la tarde, su participación en la conferencia de la Asociación Internacional de Jefes de Policía en Litchfield Park, y su acercamiento con los directivos militares de la Base Aérea Luke de Glendale, en el área conurbada de Phoenix, son acciones que nos hacen pensar que nuestra entidad, podría ser muy pronto convertida en el laboratorio de la persecución de los inmigrantes indocumentados, como no se había visto desde 1917, hace justamente 100 años, cuando millares de trabajadores mineros fueron arrestados en Bisbee, Globe, Jerome, Morenci, Miami, Metcaff, Superior y Sonora, Arizona; y fueron deportados sumariamente, pasando por alto la jurisprudencia asentada por el caso de la Corte Suprema, “Yick Wo vs. Hopkins”, en 1886, relacionado a inmigrantes chinos, donde la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que la enmienda catorce, que declara que nadie puede “privar a ningún individuo en los Estados Unidos de su vida, libertad, o propiedad sin el debido proceso legal o negarle a ninguna persona bajo la jurisdicción de los Estados Unidos la protección igual bajo la ley,” es aplicable a cualquier persona viviendo en el país, sin importar su estatus migratorio. Y millares de trabajadores mineros mexicanos fueron arrestados, trasladados en furgones del ferrocarril a la frontera y deportados masivamente. El precio del cobre había caído súbitamente y el presidente Woodrow Wilson había ordenado proteger los intereses de las compañías mineras, librándolas de miles de trabajadores, aunque para ello haya tenido que pasar por alto9 la enmienda 14 y su “cláusula de igual protección”.

100 años después, cuando el nuevo gobierno de Washington ha alimentado el odio contra los inmigrantes, haciéndolos responsables del estancamiento económico de los Estados Unidos, el aumento del gasto social, el desempleo, la criminalidad y otros bichos, que en realidad son producto de la misma sociedad capitalista que buscó favorecer a unas cuantas familias poderosas a costa del empobrecimiento de los demás, como explicó el premio nobel de economía 2001, Joseph Eugene Stiglitz: “porque tenemos un 1% de multimillonarios contra un 99% de dependientes y empobrecidos. Pero con uno de esos personajes del 1 por ciento, en la Casa Blanca y otros entronados en estratégicas posiciones de gobierno; respaldados por la ignorancia y la manipulación de millones de lacayos, la historia va a repetirse, pasando por encima de la Constitución en pro de un “Estados Unidos en primer lugar”, o mejor chicho, “solo Estados Unidos”.

La estrategia, el mismo Sessions la reveló el pasado mes de marzo, cuando dijo que el Departamento de Justicia ampliará un programa existente dirigido a celebrar audiencias de deportación para inmigrantes mientras aún están en una prisión federal conocida como el Programa de Audiencias Institucionales.

La celebración de las audiencias antes de que las sentencias de los presos estén terminadas permitiría al gobierno deportarlos inmediatamente cuando sean liberados, en lugar de esperar hasta que pasen por una corte de inmigración. La propuesta de las sesiones establecería 14 prisiones federales y seis facilidades contractuales para los procedimientos de remoción de inmigración, a las que ya podemos ir dándoles el nombre de los nuevos campos de concentración.

La globalización, en cuyo desarrollo comenzaron a trabajar los gobiernos en las postrimerías del siglo XX, ya había sido profetizada por el sacerdote jesuita y científico Pierre Teilhard de Chardin desde 1933: «La edad de las naciones ha pasado. Si no queremos morir, es el momento de sacudirnos los viejos prejuicios y construir la Tierra. La Tierra no será consciente de sí misma por ningún otro medio sino por una crisis de conversión y de transformación» (Teilhard de Chardin, ‘la Energía Humana’, 1962, p. 37).

Pero la globalización, secuestrada por los intereses ambiciosos de los dueños del capital, perdió su auténtico valor que se fundamenta en el precepto de que solo existe una aldea general: el planeta tierra, y una sola ciudadanía: la humanidad comprometida a respetar a la naturaleza, a sus leyes vitales y a las otras especies; y caímos en el tiempo retrógrada de los muros y las deportaciones… ¡Y dígalo, que yo lo dije!