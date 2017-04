John Kelly, secretario de seguridad nacional declaró esta semana que su agencia no pedirá disculpas por deportar a indocumentados, y utilizando la misma muletilla cientos de veces empleada por el tristemente célebre ex alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, expresó durante un discurso en la Universidad George Washington el martes 18, que si hay oposición de parte de los legisladores, que el Congreso cambie las leyes. “Jamás vamos a pedir disculpas por hacer cumplir las leyes de nuestro país”, dijo.

Kelly no dijo nada nuevo, simplemente se limitó a repetir lo que venimos escuchando desde la campaña política que llevó a la actual administración a la Casa Blanca, que quienes cruzan ilegalmente la frontera no están respetando las leyes y que por lo tanto el gobierno se enfocaría en quitarlos de las calles y sacarlos del país; asegurando que es por el bien de nuestras comunidades, no obstante que analistas económicos y políticos refutan esto último, en base a los efectos que provocó la estampida de inmigrantes en Arizona, entre 2007 y 2010, al estallar la depresión y encenderse el clima antiinmigrantes. Las calles quedaron desoladas y la economía del estado se vino abajo; el crecimiento se estancó y la criminalidad callejera en lugar de reducirse se disparó. Han tenido que pasar varios años para salir al menos en parte del pozo en el caímos; pero Kelly, el presidente Trump, y muchos estadounidenses del resto del país, que no vivieron en carne propia esa pesadilla, no la han comprendido y asimilado.

Es un hecho que muy pronto veremos redadas y detenciones al por mayor, y bajo un solo motor: el del racismo y la xenofobia, ya que las amenazas que se ciernen contra la seguridad nacional, están representadas por las mismas acciones de la administración federal, su falta de diplomacia y el carácter belicoso y desafiante con el que se están tratando los problemas internacionales, no con México y Centro América que son naciones pobres y que han sido aliadas prácticamente desde siempre, sino con potencias como las repúblicas árabes, poseedoras de gigantescas fortunas petroleras, y Corea del Norte con su principal aliado: China, quienes al igual que Estados Unidos cuentan con arsenales atómicos.

Kelly dijo ser sensible a que la emigración ilegal desde las repúblicas del sur es motivada por la pobreza, la corrupción y la falta de desarrollo económico, y dijo que sobre ese tema se hablará en la conferencia sobre seguridad regional que se llevará a cabo en Miami, Florida a mediados de junio. Sin embargo, las posiciones asumidas por la Casa Blanca desde enero hasta ahora, no ofrecen alicientes para que los migrantes se queden en casa, sino que antes bien, buscan renegociar tratados comerciales, retirar a las empresas manufactureras asentadas en aquellas regiones donde su maquinaria trabaja con mínima inversión, pagando a los obreros salarios de hambre; e incluso obligando a gobiernos económicamente débiles a pagar caprichos milmillonarios de la administración Trump, como la construcción de una muralla fronteriza.

Kelly volvió a usar la retórica ya gastada de que ‘Estados Unidos está bajo ataque cada día por las amenazas del terrorismo’, del tráfico de personas en la frontera sur, de los cárteles de la droga, el crimen organizado internacional y los ciberataques; y mandó a callar a los legisladores que pugnan por el respeto a los derechos civiles y exigen que las agencias se ajusten a las leyes y a los preceptos constitucionales, “deben tener el valor y la destreza de cambiar las leyes” que no les gustan, dijo; cuando sabe bien que el Partido Republicano tiene el control de ambas cámaras legislativas y muy poco respeto e interés por las minorías. Anunció que DHS va con todo contra los inmigrantes, a diferencia de lo que ocurría durante la Administración Obama, cuando, –dijo– durante una década ha tenido las “manos atadas” por la burocracia.

Kelly ni siquiera se molestó en mencionar a quienes llegan pidiendo asilo y solo dejó en claro que su interés es hacer campaña para obtener del Congreso un presupuesto más grande, en tanto se aproxima el debate para el presupuesto del año fiscal 2018. Gruesos nubarrones en el cielo estadounidense, no pueden ser sino presagio de tormenta… ¡Y dígalo, que yo lo dije!.