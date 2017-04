Hay preocupación en Washington, ya que el actual presupuesto del gobierno federal expirará la noche del próximo viernes, y a menos que el Congreso tome la decisión de reemplazarlo o extenderlo, los servicios gubernamentales no esenciales se detendrán a las 12:01 horas del sábado 29 de abril, día en la que la administración Trump cumple sus primeros 100 días. Y ese cierre de gobierno se debería a que las negociaciones para llegar a un acuerdo se han detenido, ya que las presiones de la Casa Blanca para que la legislatura autorice un presupuesto que contemple el financiamiento del muro fronterizo, le han puesto una llave inglesa; según el reclamo de la legislación demócrata.

Hasta el pasado lunes 24 de abril todo iba muy bien y parecía que republicanos y demócratas llegarían a acuerdos y el nuevo presupuesto estaría aprobado a tiempo, pero los tweets del presidente Trump empezaron a acusar a los demócratas de intentar bloquear el asunto del muro que ahora el mandatario dice que serviría para detener el tráfico de drogas y a la entrada al país de pandilleros y criminales.

El senador Chuck Schumer, líder de la minoría en la cámara alta, en conferencia telefónica con el presidente del Comité Nacional Demócrata y Nancy Pelosi, líder de la minoría en la cámara baja, dijo que si el presidente Trump retira esas presiones podría estar listo el presupuesto para el viernes; y rápidamente respondió Sean Spicer, secretario de prensa de la Casa Blanca, que las prioridades presupuestarias tendrían que incluir dinero para los militares, la seguridad fronteriza y la construcción del muro, y aseguró que hablar de un cierre de gobierno es prematuro. ¡Pácatelas! Spicer dice estar muy seguro de que llegarán a un acuerdo, y que el cabildeo de Mick Mulvaney rendirá frutos. “Tendremos un acuerdo al final del viernes”, dijo Spicer.

Hay que recordar que el Congreso ya ha ampliado el presupuesto dos veces este año fiscal para dar más tiempo a los negociadores; pero el financiamiento del muro fronterizo, que devoraría una gran cantidad de recursos y limitaría otro0s gastos que son realmente irremplazables, es el verdadero obstáculo.

Lo cierto es que a la Casa Blanca parecen importarle más sus políticas anti-inmigrantes y la construcción de un muro, que ya parece más un capricho que otra cosa, dado que el presidente Trump ha amenazado con vetar cualquier ley presupuestaria que no incluya financiamiento para un muro fronterizo. Su posición es muy agresiva, “Los demócratas no quieren (poner) dinero en el presupuesto para el muro en la frontera, a pesar de que detendrá las drogas y a los muy malos miembros de pandillas de la MS 13” (Mara Salvatrucha 13), escribió el mandatario en otro tweet; tratando de capitalizar el temor y rechazo que las comunidades tienen contra ese par de flagelos de la seguridad pública, como si de verdad un muro en la frontera fuera a detenerlos… hasta Eugenio Derbez en su programa de comedia lo ha dicho: “¿dónde quieren que les pongan la escalera o el túnel, o por donde quieren ver cruzar los drones?”.

La verdad es que ningún muro va a detener a los narcotraficantes, que regularmente utilizan el mar o el aire para cruzar sus porquerías, y eso a un muro vendría a hacerle, nada menos que lo que el viento a Juárez. Eso sí, si los demócratas no aprueban dinero para la construcción del muro, podría venirse abajo un jugoso negocio de construcción, que dejaría muy bien forrados de dólares a dos o tres personas de las que mueven el capital, los permisos, la aprobación de contratos y esas cosas.

Y la verdad, no es que los demócratas se nieguen a poner dinero en el financiamiento del muro; lo que ellos dicen es que no es una prioridad, que más tarde habrá tiempo para debatir sobre ese tema. “En lugar de arriesgar el cierre del gobierno queriendo obligar al Congreso a aprobar dinero para el muro, el presidente debe permitirnos llegar a un acuerdo y estaremos felices de debatir este tema en el camino”, dijo Schumer.

Esperemos al viernes y sabremos lo que ocurre; la verdad es que ese asunto del muro huele muy mal… ¡Y dígalo, que yo lo dije!