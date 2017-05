Como habíamos comentado la semana anterior, el petardo que pretendía obligar al Congreso a aprobar recursos para la construcción del muro en la frontera, lanzado por la Casa Blanca, apuntando que cualquier ley presupuestaria que no incluyera esos recursos sería vetada, simplemente: se sebó.

Los legisladores llegaron a un acuerdo para evitar el cierre del gobierno, pero evitando lo referente a gastar los dólares de los contribuyentes, en la edificación de una muralla fronteriza que no pasaría de ser un costoso elefante blanco, en momentos en que la comunidad estadounidense tiene otras prioridades.

Las discusiones entre republicanos y demócratas en busca de los acuerdos para el financiamiento del gobierno hasta el fin de este año fiscal el próximo 30 de septiembre, llevaron a los legisladores a continuar el diálogo hasta el domingo por la noche. El acuerdo otorgará al gobierno federal un billón de dólares para sostener el gasto diario de prácticamente todas las agencias federales, pero no concede dinero para construir el muro y rechaza los recortes a programas nacionales de investigación médica y subsidios.

En los próximos días, el Congreso votará un paquete de medidas que, —hasta donde se ha adelantado—, incluye $1,500 millones de dólares para incrementar la seguridad fronteriza, pero sin que se destine un solo centavo para el muro.

También va a discutirse el añadido de otros $2,000 millones destinados a las instituciones de salud, y podrían incrementarse los gastos militares con un anticipo de $15,000 millones de dólares, de los solicitados para fortalecer al ejército.

Lo más importante de todo esto, es que no se han concedido los recursos reclamados por el jefe del ejecutivo, para levantar la muralla en la frontera con México; y no por que se quiera dejar al presidente Trump sin la bandera con la que ganó las elecciones, aunque asegurando que sería el mismo gobierno de México el que correría con los gastos, pero sus palabras no encontraron eco al otro lado de la línea. Mas tarde el presidente buscó obtener de loas contribuyentes $1.4 mil millones de dólares para el muro y los costos burocráticos que ocasione, y todavía la semana pasada, exigía al Congreso esos recursos, como condición para aprobar cualquier ley presupuestaria, encaminada a evitar el cierre de gobierno.

Sin embargo, cuando el presidente se dio cuenta que los legisladores que se oponen a tan desmedido gasto, no iban a ceder; terminó por dar marcha atrás y admitir que el asunto podía esperar hasta septiembre; con lo que los legisladores acordaron tomarse otra semana para continuar las negociaciones del presupuesto, pero sin incluir el asunto del muro fronterizo.

En un comunicado, el jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer dijo que “este acuerdo es un buen acuerdo para el pueblo estadounidense, y deja la posibilidad de una parálisis del gobierno fuera de la mesa. La ley asegura que los dólares de los contribuyentes no sean usados para financiar un muro fronterizo inefectivo, (…) e incrementa inversiones en programas por los que la clase media se preocupa como la investigación sanitaria, la educación y las infraestructuras”.

El presupuesto parcial para 2018 presentado por la Casa Blanca, también contenía algunos ajustes y recortes a programas estratégicos, a fin de solventar el incremento del 10 por ciento al presupuesto del Pentágono que había sido prometido por el mandatario.

Por lo pronto los demócratas han defendido que esos recortes no afecten las medidas medioambientales, y tampoco cedieron a la propuesta del mandatario de reducir las regulaciones financieras para Wall Street. También están defendiendo que se cubra una restitución de 68 millones de dólares a la Ciudad de Nueva York y otras municipalidades por gastos de protección a la Torre Trump y otras propiedades del presidente.

Por lo pronto será hasta el viernes 5 de mayo, cuando los legisladores deberán tener listo el proyecto de ley sobre gastos, para el presupuesto parcial, después de la extensión acordada la semana pasada a fin de evitar el cierre de gobierno… Por lo pronto los legisladores demócratas y unos cuantos republicanos que han asumido posiciones adecuadas, están evitando que gastos superfluos y caprichos gubernamentales manden al país a situaciones económicas peligrosas. Muy buena labor de nuestros legisladores… ¡Y dígalo, que yo l