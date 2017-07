La ley estatal SB4 de Texas, es uno de los temas dominantes en la 34 Conferencia Anual de NALEO que se está celebrando en Dallas, Texas. Los representantes de los estados de Arizona y California han estado protestando contra dicha ley que prohíbe las “ciudades santuarios” que permiten a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida. “Seamos honestos: la comunidad de negocios en Texas hace muchísimo dinero de miles de trabajadores indocumentados. Esta ley va a tener un impacto económico muy grande”, analizó Steve Gallardo, único supervisor demócrata del condado de Maricopa. La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO) reunió durante estos últimos tres días a más de mil representantes públicos hispanos, que debatieron sobre los retos que enfrenta la comunidad latina en el actual panorama político.

La nueva ley aprobada por la legislatura texana es parecida a la ley estatal SB1070 de Arizona, aprobada en 2010, que convirtió a ese estado en el epicentro del debate migratorio nacional, otorgando el poder a los policías de cuestionar el estatus migratorio de las personas que sospechaban eran inmigrantes indocumentados. Basado en su experiencia, Gallardo recomendó a las organizaciones y autoridades locales texanas ser “más agresivas” y no esperar simplemente a la decisión de los tribunales sobre esta cuestión. “El boicot económico está a la vuelta de la esquina y eso debe asustar a los negocios texanos”, añadió. Esta legislación, laSB4, que penaliza a los Gobiernos locales e instituciones que no cooperen con las autoridades migratorias federales en la identificación de los inmigrantes indocumentados, podría acarrear penas de cárcel para los sheriffs texanos encargados de las oficinas que no colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Por otra parte, Ricardo Lara, el legislador estatal de California, recordó la situación que se vivió en el estado californiano cuando se aprobó en 1994 la proposición 187, que negaba a los inmigrantes indocumentados servicios sociales, servicios médicos y educación pública. “Esta ley significó que miles de latinos se sintieron ofendidos y empezaron a registrarse para votar para convertir un estado históricamente bipartidista a uno completamente demócrata”, rememoró el legislador californiano. Lara, que coincidió con el representante de Arizona en reconocer que la implicación del sector económico es importante en esta batalla, también apuntó que demandar al estado frente a los tribunales federales es una vía que se debe seguir trabajando. Precisamente, el próximo lunes un tribunal federal con sede en San Antonio (Texas) llevará a cabo la primera audiencia sobre una de las demandas presentadas contra la SB4.

Hasta ahora, las ciudades de Austin y San Antonio, los condados fronterizos de El Paso y Maverick y el pueblo también limítrofe de El Cenizo interpusieron requerimientos judiciales contra esta legislación. Además, los concejos municipales de Houston y Dallas aprobaron llevar a los tribunales a los líderes del estado de la estrella solitaria por esta cuestión. Lo que suceda en Texas, es sumamente importante, porque la SB4, triunfante o derrotada tendrá consecuencias en las políticas que asumirán otros estados de la Unión, donde un presidente ha levantado la bandera del odio y la intolerancia y donde millones de estadounidenses siguen a la expectativa, antes de tomar una posición respecto del dialogo migratorio… ¡Y dígalo, que yo lo dije!