Estamos a un año exacto de las próximas elecciones primarias, en las que Arizona definirá a los candidatos que habrán de enfrentarse en elecciones generales, y la posición más importante que estará en juego será la representación ante el Senado Federal por nuestra entidad.

Y la gallera se ha alborotado después que el presidente Donald Trump apuntó sus baterías contra el Senador Jeff Flake, y es un secreto a voces que la Casa Blanca hará lo posible por borrarlo del espacio legislativo, apoyando contra él a la ex legisladora estatal Kelli Ward, quien ya en pasados comicios tropezó al querer arrebatar la posición a John McCain.

Flake mientras tanto, no ha tomado el desafío de la Casa Blanca como algo serio y peligroso, sino que antes bien a asumido una actitud muy deportiva y con humor.

Sin embargo, es un hecho que los ataques enderezados por Trump contra Flake han hecho mella, y aunque las encuestas parecen estar destinadas a equivocarse las más de las veces, una encuesta reciente de High Ground Public Affairs, una firma de consultoría política republicana mostró a Flake atrás de Ward por 14 puntos.

El fundador de High Ground, Chuck Coughlin dijo que estos números no deberían sorprender a nadie. “(Flake) es lo que tradicionalmente se llama un conservador republicano de principios. Pero el mensaje populista divulgado por la Casa Blanca, convinado con una discusión nativista y antiinmigrante están en oposición a las propuestas de Flake de un conservadurismo y un acuerdo de libre comercio basados en principios, por lo que la división y confrontación dentro del Partido Republicano ya están presentes”.

Pero lo cierto es que Flake no está solo para la lucha electoral que se avecina, y se sabe que el líder de la mayoría en el Senado Federal, Mitch McConnell va a respaldarlo.

Algo que salta a la vista nuevamente, es la falta de visión política del presidente Trump, a quien sus críticas contra McCain y contra Flake no van a beneficiarle en lo absoluto. La mayoría republicana en la cámara alta, es apenas una mayoría y un par de votos pueden ser, en un momento dado, suficientes para dejar en el limbo los proyectos de gobierno del presidente, como quedó de manifiesto al fracasar en el intento por sepultar al Obamacare.

Por lo pronto el movimiento de las cartas, ya ha despertado nuevos aspirantes a los asientos congresionales. Y la primera en saltar a la palestra ha sido la representante federal demócrata Krysten Sinema, quien anunció su deseo de hacer campaña para enfrentar a quien resulte vencedor en las primarias republicanas para ese espacio senatorial en juego, sea Flake o Ward.

Las posibilidades de triunfo de Sinema dependen en mucho de que tan debilitado llegue el candidato republicano en su imagen, después de la confrontación interna en las primarias, y además hay que tomar en cuenta que en el Distrito al que Flake representa, la imagen de Sinema es bastante aceptable.

Desde luego al quedar vacío el asiento que ahora ocupa Krysten en la Cámara Baja, habrá fuertes tiradores que lo buscarán y entre ellos ya el alcalde de Phoenix Greg Stanton ha dado a conocer su interés por participar en los comicios…

Por cierto que el presidente Donald Trump cada vez está más lejos de ver levantarse ese muro fronterizo que le quita el sueño, y sus palabras de que estaría dispuesto a llegar al cierre del gobierno para que sea aprobado, lo más posible es que vayan a quedar sin efecto y esta vez habría que culpar de ello a la naturaleza. Y es que a su paso por Texas, el Huracán Harvey ha causado tanto daño y ha dejado a tantas personas damnificadas y necesitadas de ayuda federal que, el gobierno de Trump no podrá permitirse el lujo de un cierre de gobierno, porque de hacerlo, no solo Texas, sino la nación entera se le vendría encima… ¡Y dígalo, que yo lo dije!