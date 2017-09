No es cuestión de ver quién llegó primero, quién llegó segundo y quién llegó después. En los Estados Unidos de Norteamérica, fuera de las naciones nativas, todos somos inmigrantes. El color de la piel solo define la región de la que procedemos y un pasado reciente de menos de quinientos años, con sus historias y tradiciones, sus luchas y fracasos, esfuerzos, dolores y dichas; que son nada comparados con los 28,000 años que llevamos recorriendo los caminos del mundo, desde que el hombre es hombre.

El planeta Tierra es la casa del hombre. Es su única patria, y muchas veces el mismo Dios ordenó al hombre emigrar, exiliarse, refugiarse. Adán y Eva, es decir los primeros hombres y primeras mujeres fueron exiliados, cuando un error les llevó a perder su patria original, a la que llaman el Edén. Más tarde, en lo que algunos llaman glaciaciones y los teólogos diluvio universal, Noé y su familia fueron llamados a sobrevivir y convertirse en migrantes hacia un mundo indefinido. Otra gran migración inicia cuando Dios ordena a Abraham: “Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré” (Génesis 12:1).

“Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran riqueza” dijo Dios a Abraham. (Génesis 15: 13-14). Y Lot tuvo que emigrar ante la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra; como Isaac tuvo que hacerlo a la tierra de Gerar (Génesis 26:2); y Jacob emigra dos veces, enviado por Dios a Betel, antes de emigrar a la tierra de Canaán (Génesis 37:1). José fue vendido a Egipto como esclavo y de allí emigró a Gosén (Génesis 37-47). Moisés por mandato divino dirigió la más grande migración del pueblo elegido, desde Egipto hasta la Tierra Prometida, como narra todo el libro de Éxodo. Como estas, Dios ordenó numerosas migraciones; y encarnado el mismo Dios fue inmigrante en Egipto como explica el segundo capítulo de Mateo; y ya al final de su ministerio, el propio Jesucristo instó a sus seguidores a migrar por todos los rincones de la tierra. Su último mensaje fue “toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. (Mateo 28: 18-20).

Las últimas grandes migraciones, como han sido las de latinoamericanos a los Estados Unidos, la de africanos a Europa y en general de las naciones pobres y sometidas a tiranías hacia otras más prosperas y que ofrecen más posibilidades; han sido también para cumplir el más importante mandato divino dado a los hombres: el de proveer para su hijos.

En los Estados Unidos, nación fundada por inmigrantes, las opciones de legalización para los más recientes han estado estancadas, prácticamente detenidas desde la Ley Simpson-Mazzoli, firmada por el presidente Ronald Reagan el 6 de noviembre de 1986, seguida de la amnistía o Ley Simpson-Rodino. Para los inmigrantes llegados en los últimos 31 años no ha habido más opciones de salir de los sótanos e integrarse a una vida productiva sin tener que sobrevivir a la persecución, que la orden ejecutiva firmada por el presidente Barack Obama para quienes siendo niños y sin capacidad de decisión, fueron traídos por sus padres a este país que se convirtió de hecho en su verdadera patria: el programa de Daca.

Esta semana, el presidente Donald Trump, quien primero maniobró con sus aliados para que simularan acciones que lo obligaban a cancelar el programa y como Poncio Pilatos, poder lavarse las manos después de condenar a la inminente deportación a esos jóvenes, de los que las autoridades migratorias tienen récords de sus domicilios, sus movimientos, lugares de trabajo o de estudio, y a las que tranquilamente se podría localizar, arrestar y deportar. Esta semana Donald Trump canceló el programa DACA y lavándose las manos pospuso por seis meses el inicio de las deportaciones, argumentando que daba ese tiempo al Congreso para que actuara y aprobara una Ley que los amparara.

Lo que el presidente Trump ha hecho, es una infamia a la que el mismo Dios condenó y maldijo. Los Estados Unidos no pueden permitírselo. El Congreso no debe permitírselo; la población no puede abandonar a esos cientos de miles de jóvenes al destierro. Algo tenemos que hacer y hacerlo con unidad y prontitud. “Maldito sea quien viole los derechos del extranjero, del huérfano o de la viuda” (Deuteronomio 27:19). ¡Y dígalo, que yo lo dije!