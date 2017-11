La chispa se encendió en Hollywood y explotó estruendosamente, después que el productor neoyorquino Harvey Weinstein por más de 30 años se permitió abusar de cuanta mujer se aproximó a su entorno. Más de cincuenta actrices, productoras, asistentes han tenido el valor de denunciarlo. Ahora el tirano abusador inescrupuloso ha entrado en decadencia, pero lo más importante ha despertado el sentido de la dignidad y la valentía de cientos de mujeres a lo largo de la geografía estadounidense, de tal forma que pareciera que la época de los abusadores de la mujer, está llegando a su fin.

Y los otrora poderosos abusadores, están quedando al descubierto mientras el índice de fuego de quienes fueron sus víctimas los señala y los llena de oprobio, deshonra e ignominia. Al inicio de esta semana, Roslyn Corrigan, una sexta mujer acusó al ex presidente de los Estados Unidos, George H. W. Bush (1989-1993), de haberla tocado de manera inapropiada en 2003, cuando ella tenía 16 años y el ex presidente, 79 años. Las denuncias contra Bush padre iniciaron el 24 de octubre cuando la actriz Heather Lind lo señaló por haber tocado su trasero mientras le decía una broma obscena.

La conducta inapropiada de los hombres del poder se encuentra en jaque. El propio Hollywood fue escenario de una marcha multitudinaria que busca el fin de los abusos y el patriarcado.

La semana pasada, el comediante Louis C. K. se convirtió en la última figura de Hollywood acusada de abuso sexual, después del productor-director Brett Ratner, el escritor-director James Toback, el actor Kevin Spacey y el magnate productor de la música y la TV Benny Medina. Estamos frente a un tsunami de acusaciones que tienen contra la pared a políticos, periodistas, actores y otras personalidades en todo el mundo.

Este fin de semana, también, los ojos se posaron sobre Joseph Blatter, el otrora mandamás de la Fifa luego que Hope Solo, arquera y estrella del fútbol femenino en EE. UU. lo acusara de agarrarle el trasero en el 2013. Según Solo, a Blatter, de 81 años, se le fue la mano en el escenario al entregar los premios Balón de Oro. La futbolista dio las declaraciones en una entrevista en al que le preguntaron si el acoso sexual contra mujeres era algo que se había “normalizado”en su profesión. “Creo que sí. A mí Blatter me agarró las nalgas. Quedé en ‘shock’ y tuve que hacer un esfuerzo para concentrarme y presentarle el premio a Abby (Wambach, también reconocida futbolista de la selección nacional de EE. UU.)”, dijo Solo. Y mientras en Arizona crecen las denuncias contra el legislador por Yuma Don Shooter, después que la legisladora Michelle Urgenti-Rita pusiera el dedo en la llaga, y tras la suya, cinco mujeres más lo denunciaran por acoso; Washington fue sacudida por un nuevo escándalo que implica a Roy Moore, el candidato que escogieron los republicanos en Alabama para representarlos en los comicios de donde saldrá el reemplazo de Jeff Sessions, que abandonó su curul para asumir como fiscal general. Según un informe del ‘Washington Post’, Moore habría abusado de una niña de 14 años cuando este tenía 30 años. Y el presidente Donald Trump contra quien ya han sido hechas otras acusaciones, hace dos semanas resurgió la denuncia de Summer Zervos, participante del programa ‘El aprendiz’ que dirigía Trump lo acusó de manosearla sin permiso hace algunos años. Y no solo las mujeres han sido víctimas. El caso más sonado ha sido el de Kevin Spacey, protagonista de la popular serie ‘House of Cards’, al que un colega lo señaló por intentar violarlo cuando era un menor de edad. Spacey pidió disculpas, atribuyó sus acciones al exceso de alcohol y reconoció por primera vez que era homosexual. Estamos frente a una revolución que podría traer un poco de dignidad y respeto al mundo. Como que ya era hora… ¡Y dígalo, que yo lo dije!