Entre los miles de cosas que trajo el neoliberalismo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue algo benéfico. Desde su firma, el 10 de junio de 1990, hace ya 27 años, fue visto con mucha desconfianza por muchos, pero con gran esperanza por otros. Al fin de cuentas lo que se buscaba era reducir los costos de intercambio de bienes entre Estados Unidos, México y Canadá. Finalmente, la firma del presidente George Bush, padre, lo convirtió en un hecho político el 17 de diciembre de 1992; aunque no sería un hecho práctico sino hasta el primero de enero de 1994.

El acuerdo comercial de tres socios importantes, permitió al bloque de la América del Norte enfrentar la competencia significativamente representada por la Unión Europea, Japón y la región del Pacífico; el mundo se dividía en grandes bloques que poco a poco iban diluyendo el impacto de sus fronteras; y paulatinamente fue cumpliendo sus objetivos: Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación trilateral de bienes y de servicios entre los territorios de las partes; promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; aumentar sustancialmente las actividades de inversión en los territorios de los tres países; proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las tres naciones; crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias y; establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de ese mismo tratado.

Las inconformidades siempre estuvieron ahí: Algunos argumentaban que Canadá y México se habían convertido en colonias de los EE.UU., y que como consecuencia se había incrementado la pobreza en México y agravado el desempleo en los EE.UU.; pero a tirones y jalones las cosas iban marchando con muy buenos beneficios, sobre todo para las entidades fronterizas, como era el caso de Arizona. Sin embargo, cuando la administración Trump arribó al poder, entre sus primeros cañonazos, estuvieron los disparados contra el TLCAN, al que el mandatario llevó a una renegociación, con amenazas de eliminación, asegurando que buscaba mejores beneficios para los Estados Unidos; y empezó el debate.

La comunidad empresarial de Arizona no dudó un instante para salir a la defensa del Tratado, y el gobernador Doug Ducey avaló su importancia, dejando de manifiesto la manera como había ayudado a mejorar la economía del Estado y a salir de la recesión en la que el gran fraude hipotecario de 2007, había sumergido nuestra economía. Pero los oídos del presidente Trump se mantuvieron impasiblemente cerrados.

Ahora, parece que a alguien le ha ocurrido una idea formidable, para incrementar el comercio con México y que básicamente consiste en acelerar el comercio electrónico. De funcionar, la Ciudad de Mesa se vería beneficiada con un potencial incremento del comercio con México, y otras poblaciones podrían seguir su ejemplo.

Esta semana, el Consejo Autoridad del Aeropuerto Phoenix-Mesa Gateway votaría sobre un acuerdo para un desarrollo con la compañía Mesa Skybride para un proyecto de infraestructura en el aeropuerto, conocido como Programa Unificado de Procesamiento de Carga, el cual fue recientemente creado por el organismo de Protección de la Frontera y Aduanas de Estados Unidos. Si es aprobado, incluiría un programa para facilitar el procesamiento de carga para México, al traer oficiales de aduanas mexicanos al aeropuerto.

John Giles, el alcalde de Mesa ha dicho que este proyecto tiene el potencial de ser una fuente significativa de comercio entre Mesa y México y que la premisa del proyecto es construir un centro de distribución de eCommerce en el aeropuerto y aprovechar la oportunidad de una creciente industria en México.

El año pasado, el eCommerce produjo cerca de 17.63 mil millones en México, de acuerdo con un reporte de la Asociación de Internet del vecino del sur. Según el mismo reporte, dos de tres compradores mexicanos compraron de minoristas internacionales en 2016 y el primer mercado donde lo hicieron fue Estados Unidos.

Los consumidores en México tendrían los mismos horarios de entrega que tienen los consumidores de Estados Unidos, afirmó Giles. Si el proyecto es aprobado, Mesa Skybridge avanzaría con su aplicación para crear el Programa de Procesamiento Unificado de Carga, según Ryan Smith, director de Comunicación y Relaciones con Gobierno del aeropuerto.

Respecto al TLCAN, funcionarios mexicanos reconocieron que el acuerdo necesita actualizarse para considerar nuevas transacciones de negocios como el eCommerce. No obstante, los tres países involucrados no han llegado a acuerdos durante previas rondas y una de las cuestiones en las que no lograron consenso fue cuando Estados Unidos sugirió que quería subir el límite en dólares de los productos que podían ser exportados sin costos de aduana. El alcalde de Mesa afirmó que todos los alcaldes en ciudades de Arizona, así como el gobernador del estado, están muy preocupados acerca de las negociaciones del TLCAN, pues el comercio con México es importante para todas las zonas de esa región.

Únicamente el año pasado, datos del censo mostraron que las exportaciones a México alcanzaron 8.3 mil millones, mientras que las importaciones fueron de 7.4 mil millones. Según un reporte del Atlantic Council, 37% del total del comercio internacional en Arizona es con México. Fortalecer las relaciones comerciales entre los países vecinos redundará en beneficio de todos, en cambio, tratar de imponer reglas y acuerdos para preponderar los beneficios unilaterales, a la larga, nos llevaría a un fracaso atronador. ¡Y dígalo, que yo lo dije!