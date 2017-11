Ellos que presumen de una moralidad intachable, están siendo descubiertos en su verdadera personalidad moral, y sus nombres se vienen convirtiendo en ampollas virulentas en la piel del ‘santísimo’ Partido Republicano. Los espacios legislativos, desde Washington hasta Phoenix mantienen ocupados a sus comités de Ética, investigando el comportamiento de senadores y representantes y su trato para con la mujer; un trato vergonzoso y ruin si se demuestran las responsabilidades, que dejará en claro las pantallas de hipocresía y falsedad en las que se respaldan las campañas políticas de aquellos que se dicen conservadores y mesurados.

La visión libertina de algunos, los ha llevado al extremo de derrapar en los edificios más refrigerados de la entidad y la nación, y acometer no solo contra el personal femenino más desprotegido, que es el de las empleadas humildes, casi anónimas; sino contra comunicadoras empoderadas con las armas de la palabra y de las letras en los medios masivos, e incluso contra legisladoras de su misma categoría social.

En Arizona, las escandalosas denuncias hechas por la inteligente, influyente y hermosa legisladora Michelle Ugenti-Rita contra el representante por Yuma, Don Shooter, por su inapropiada conducta y el acoso al que la sometió por largo tiempo, el cual fue denunciado en las instancias superiores camarales, pero encontró la actitud negligente de los líderes, hasta que el escándalo hizo erupción y ya no fue posible tapar el sol con un dedo.

Entonces los líderes de la cámara se llamaron desinformados, y dieron pie a la investigación del comité de ética, frente a la mirada desorbitada de más de alguno que volvió la vista a sus espaldas, sabiendo que una cola de cocodrilo seguía sus pasos.

Y a las denuncias de la representante Ugenti-Rita siguieron la de la cabildera demócrata Marilyn Rodríguez, y de las también legisladoras Kelly Townsend, republicana de Mesa; Athena Salman, demócrata de Tempe y Wenona Benally, demócrata de Window Rock.

El líder camaral Mesnard coincidió con el gobernador Doug Ducey en afirmar que no se tolerará el acoso sexual ni entre muros del capitolio, ni fuera de él, pero sus palabras han sonado huecas, pues pese al número de denuncias, nadie ha pedido la renuncia de Shooter, no obstante que el escándalo deja muy mal parado al Partido Republicano ante los votantes, cuando tiempos electorales están por llegar. El representante Mesnard sonó amenazante cuando dijo que tampoco Michelle Ugenti-Rita, la presunta víctima de Shooter escaparía a una investigación.

La respuesta de algunos líderes de GOP para tratar de eludir los señalamientos, fueron arrojar escarnio contra el representante federal demócrata Raúl Grijalva, de Tucson, y tratar de vincularlo a las quejas de acoso sexual. El Washington Times señaló que una mujer había abandonado la oficina de Grijalva, citando un entorno de trabajo hostil y que obtuvo una indemnización de $48,395 dólares, dejando entrever por la rejilla de las persianas, la presunta inmoralidad del representante demócrata de Tucson.

Grijalva, ni tardo ni perezoso respondió al ataque, afirmando que “La semana pasada, el Washington Times me contactó buscando comentarios sobre lo que describió como un reclamo de acoso sexual que, de hecho, nunca se había hecho. Una vez que el periódico se dio cuenta de que su historia original era demostrablemente falsa, el personal se reagrupó durante las vacaciones y decidió publicar un artículo engañoso que intentaba vincularme a las denuncias de acoso sexual contra otras personas.

“El hecho es que un empleado y yo, trabajando con el Asesor de Empleo de la Cámara, acordamos mutuamente los términos de un paquete de indemnización, que incluye un acuerdo en el que ninguno de nosotros hablaría públicamente de ello. Los términos fueron consistentes con la orientación del Comité de Ética de la Cámara. Los fondos de indemnización salieron del presupuesto operativo de mi comité. Cada paso del proceso se manejó de manera ética y adecuada.

“Los estándares periodísticos en el Washington Times son poco estrictos y el periódico me debe una disculpa”. “Siguiendo el consejo del Asesor de Empleo de la Cámara, proporcioné un paquete de indemnización a un ex empleado que renunció. La indemnización no involucró a la Oficina de Cumplimiento y en ningún momento se presentó ninguna acusación de acoso sexual y no hubo acoso sexual “.

“Según los términos del acuerdo, si hubiera habido una acusación de acoso sexual, el empleado habría sido libre de denunciarlo. Lamentablemente, para mí proporcionar más detalles sobre este asunto violaría el acuerdo”… La dirigencia republicana da pasos en falso, esa no es la manera de lavarse las manos; antes bien, acaban por salpicarse. Aquí lo importante es el respeto que la mujer merece, cada mujer, todas las mujeres; y los espacios legislativos tienen que garantizarlo; es tiempo para legislar al respecto. ¡Y dígalo, que yo lo dije!