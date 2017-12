Los Estados Unidos dieron la mala nota el pasado sábado, al anunciar su retiro del Pacto Mundial de la ONU sobre protección de migrantes y refugiados por considerarlo “incompatible” con su política migratoria. “Hoy, la misión estadounidense ante la ONU informó a su secretario general que Estados Unidos terminará con su participación en el Pacto Mundial sobre la Migración”, había dicho la representación de Washington en un comunicado. Y del concierto de las naciones, fue la nota discordante, ya que los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU aprobaron desde septiembre de 2016 la Declaración de Nueva York con el propósito de mejorar la protección y gestión de los movimientos de migrantes y refugiados. La declaración le concedió un mandato al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados para proponer a la Asamblea General en 2018 un pacto mundial que tendría dos ejes: definiciones de respuestas ante el problema y un programa de acción. “La declaración de Nueva York abarca muchas disposiciones que son incompatibles con las políticas estadounidenses de inmigración y refugiados y con los principios dictados por la administración Trump en materia de inmigración”, dice el comunicado de la misión estadounidense ante la ONU. “En consecuencia el presidente Trump decidió detener la participación de Estados Unidos en la preparación del pacto que apunta a obtener un consenso en la ONU en 2018″, se añade.

Y la Corte Suprema concedió una victoria al presidente Donald Trump el lunes, al permitir que su última prohibición migratoria, que tiene como objetivo a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, entre en pleno vigor aún cuando continúan los desafíos legales en tribunales inferiores. La corte, con dos de los nueve jueces en desacuerdo, aceptó la solicitud del Gobierno de levantar dos medidas cautelares impuestas por tribunales inferiores que habían bloqueado partes de la prohibición, la tercera versión de un decreto que Trump trató de implementar una semana después de asumir el cargo en enero. El dictamen de la Corte Suprema significa que la prohibición ahora entrará plenamente en vigor para las personas que busquen ingresar a Estados Unidos desde Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia y Chad. Las cortes inferiores anteriormente habían limitado el alcance del decreto a personas que no contaban con ciertas conexiones familiares o de otro tipo con Estados Unidos. La prohibición migratoria también cubre a ciudadanos de Corea del Norte y algunos funcionarios del Gobierno de Venezuela, pero los tribunales inferiores ya habían permitido que esas disposiciones entraran en vigor. El tribunal superior de nueve miembros dijo, en dos órdenes similares de una página cada una, que los fallos de las cortes inferiores que bloquearon parcialmente la última prohibición deberán suspenderse mientras las cortes de apelación en San Francisco y Richmond, Virginia, consideran los casos. Ambas cortes deben escuchar argumentos en esos casos esta semana.

Ahora reforzada con el aval de la Corte Suprema, la política migratoria de Trump ya estaba teniendo un efecto devastador para cientos de miles de inmigrantes que llevan muchos años viviendo en el país, algunos de manera ilegal. De acuerdo con un informe publicado este martes en Washington, en los primeros ocho meses de Trump la cantidad de detenciones en zonas diferentes a las personas ha aumentado en un 40 por ciento en comparación con el mismo período en el 2016. Así mismo la ONG documentó, citando cifras del Departamento para la Seguridad Interna, que el número de detenidos sin antecedentes penales casi se ha triplicado con relación a aproximadamente el mismo período del año pasado. Human Right Watch dijo que el impacto de estas medidas ha sido inmediato y grave. Durante el gobierno de Trump, se llevaron a cabo un total de 110.568 detenciones en el interior del país entre el 20 de enero y el 30 de septiembre, cuando termina el año fiscal, comparadas con las 77.806 realizadas en ese mismo período durante 2016. De estas detenciones 31.888 correspondían a personas sin condenas penales, a diferencia de 11.500 en aproximadamente ese mismo período durante 2016”, dice el reporte. Este último dato plantea un contrasentido. Cuando Trump asumió la presidencia firmó dos decretos que convirtieron en blanco de las autoridades a casi todos los indocumentados que viven en el país. Eso porque las medidas dejaron sin efecto decretos anteriores que enfocaban las mira de las autoridades solo contra personas que habían cruzado la frontera recientemente -y por lo tanto aún estaban cerca de ella- y/o ciudadanos extranjeros acusados de cometer ciertos crímenes. Pero las mismas autoridades luego aclararon que su énfasis no era ni dividir familias ni perseguir necesariamente a ilegales que no habían violado las leyes; pero en los hechos, eso es lo que está ocurriendo. ¡Y dígalo, que yo lo dije!