Aunque las leyes de inmigración no han variado, las políticas de las autoridades migratorias sí, y si usted tiene intenciones de salir del país, no lo haga si es un inmigrantes de Haití o Nicaragua, ya que los amparados por un Estatus de Protección Temporal (TPS) de dichos países, perdieron sus beneficios migratorios. El pasado 6 de noviembre, la secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Elaine Duke, anunció el término del TPS de Nicaragua y dijo que el gobierno concedía una última prórroga hasta el 5 de enero de 2019, plazo para que unos 2,500 inmigrantes de ese país centroamericano abandonen el territorio estadounidense o consigan un estatus de permanencia por cualquier otra vía legal. En cuanto a Honduras, que recibió la misma protección que Nicaragua en enero de 1999 tras el paso del huracán Mitch, el DHS anunció una prórroga de seis meses mientras revisa documentación enviada por el gobierno de ese país para que la Casa Blanca les extienda el programa. En el caso de Nicaragua y Haití, al cancelarse el beneficio que detiene temporalmente las deportaciones, ya no pueden tramitar una autorización de viaje para después poder reingresar a Estados Unidos. Y en el caso de Honduras, debido a la incertidumbre que rodea el TPS, por prudencia es mejor no viajar fuera del país hasta conocer la decisión final del DHS, que será anunciada a más tardar el 6 de mayo del 2018. Del TPS de El Salvador, cuya última prórroga vence el 9 de marzo de 2018 y el DHDS tiene plazo hasta el 9 de enero para anunciar si lo renueva o cancela, debe existir la misma prudencia que estamos empleando con el TPS de Honduras. Hasta no saber si lo renovarán, es mejor no viajar, porque nada garantiza que los beneficiarios del programa que viajen fuera de Estados Unidos podrán reingresar nuevamente al país.

También tenga en cuenta que no todos los inmigrantes que viven legalmente en el país pueden viajar fuera de Estados Unidos durante las fiestas de fin de año, y los indocumentados menos pueden hacerlo, porque les sería aplicada la denominada Ley del Castigo. Recientemente USCIS señaló en su página web que, “si usted ha estado en Estados Unidos ilegalmente, podrá estar sujeto a una prohibición de admisión si sale del país, aún cuando se le haya emitido un documento o autorización de viaje”. La agencia cita la sección 212 de la Ley de Inmigración, donde se señala que la presencia indocumentada constituye una causa de inadmisibilidad, excepto en aquellos inmigrantes, por ejemplo, amparados por un TPS o una acción diferida como DACA de 2012, que protegió a unos 800,000 jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos y se les conoce como dreamers. La Ley del Castigo, vigente desde 1996, sanciona con tres años fuera si la permanencia indocumentada pasó de 180 días y con 10 años si la estadía no documentada fue de más de 365 días.

Por lo que respecta a los Dreamers protegidos por DACA. La agencia recordó que DACA fue cancelado el pasado 5 de septiembre por el fiscal general, Jeff Sessions, y que a pesar de que unos 154,000 dreamers pudieron solicitar una últimas prórroga por otros dos años, no son elegibles para una autorización de viaje fuera de Estados Unidos y poder reingresar. En cuanto a los residentes legales, no todos tienen garantizado el reingreso al país, sobre todo, aquellos que tienen antecedentes criminales. Toda persona que no sea ciudadano estadounidense que haya cometido un crimen mayor, o incluso tenga un cargo por un crimen menor, debería ir primero con un abogado para identificar sus antecedentes. Y una vez verificado el tipo de problema, decidir si sale o no del país. Si ha cometido un delito y sale del país, al regreso lo pueden detener cuando trate de entrar nuevamente, no tendrá derecho a fianza y será más difícil sacarlo de la cárcel. Entre las faltas peligrosas, están el DIU (manejar borracho y bajo la influencia de drogas), una de las principales causas de deportación de inmigrantes en Estados Unidos. En cuanto a faltas menores, como infracciones de tránsito, eso no debería constituir un impedimento para que un residente legal permanente viaje fuera del país y regrese”. Ahora bien, en el caso de un inmigrante que esté gestionando la residencia legal permanente, no puede viajar al exterior, porque si lo hace estaría “abandonando” el proceso. “A menos que durante el trámite de la ‘green card’ el inmigrante pida un ‘advance Parol’ (permiso de viaje.

La USCIS explicó además que un Permiso Adelantado de Viaje (‘Advance Parole’) le permite viajar de regreso a Estados Unidos sin tener que solicitar una visa. Y que una compañía de transporte (aerolínea) podría aceptar un documento de permiso adelantado en lugar de una visa como prueba de que usted está autorizado a viajar a Estados Unidos. Pero un documento de permiso adelantado no remplaza su pasaporte, y no garantiza que se le permitirá el reingreso a Estados Unidos. En el aeropuerto o la frontera, el agente del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) tomará la decisión final sobre si le permitirá reingresar a Estados Unidos.

Así las cosas, no se exponga, y aunque durante las fiestas es un tradición visitar al terruño y a los familiares que han quedado allá; es mejor que no lo haga, porque podría no poder regresar. Que tengan felices fiestas y que no sean víctimas de las nuevas políticas migratorias, es nuestro deseo. ¡Y dígalo, que yo lo dije!